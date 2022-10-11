同志驕傲月入住喜來登送「彩虹觀光巴士」！再享免費Buffet早餐與「LAB SERIES雅男士」保養組

每年的十月可說是彩虹驕傲月，一起為不同的愛喝采。而獲得「LGBTQ+」認證性別友善的台北喜來登大飯店，為了響應與支持多元的愛，特地推出「虹彩繽紛：十月同歡」活動，除了有旗下SUKHOTHAI泰式餐廳的彩虹料理外，還包含「彩虹巡禮 Peace & Love」住宿專案，免費彩虹觀光巴士與滿額贈送LAB SERIES雅男士保養旅行組，快一起揪團支持彩虹驕傲吧！

聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

近年來性別認同平權與同婚的合法化，越來越多商家響應多元認同與尊重，也體悟不同的愛都應能獲得平等權利與義務，今年也適逢台灣同志大遊行二十週年，也是去年疫情改線上後重返實體遊行，並邀約知名音樂人「陳珊妮」擔任彩虹大使。而台北喜來登大飯店以性別友善飯店獲得Booking.com「Travel Prod」的認證，也響應此次彩虹驕傲活動推出限定餐飲與住宿專案。首先，即日起至11月6日於SUKHOTHAI泰式餐廳推出6款限定甜點與飲品，像是泰國王室慶典必吃的宮廷甜點「露楚Luk Chup」、以斑蘭葉、泰式奶茶等六種風味呈現的「六色雞蛋糕」與夢幻漸層蘇打等，價格自220元（10%服務費另計）元起，若於餐廳「為愛振翅」打卡牆拍照上傳並標註店家，另享4人以上平日用餐最高75折優惠喔。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

再者，即日起至10月28日還推出「彩虹巡禮 Peace & Love」住宿專案，只要雙人入住豪華客房享翌日自助早餐並可獲得限量的「彩虹折扇」與「愛與和平小袋」，於SUKHOTHAI泰式餐廳平日午餐與「為愛振翅」打卡牆合照上傳享用餐75折外，再送限定甜點或飲品兩份。最狂的是預訂10月28日入住，直接再送「臺北彩虹觀光巴士」車票2張（價值高達1,598元)，一次滿足台北夜晚的潮流酒吧、特色夜店與彩虹觀光景點，另外該專案還能獲得限量「彩虹大禮包」，有限定版彩虹口罩、限量6色的「彩虹應援提袋」與LGBTQ+友善店家提供的神秘好禮，兩人成行每人最低只要2,399元！

圖／台北喜來登大飯店提供

最後，台北喜來登大飯店還與知名男士保養品牌「LAB SERIES雅男士」合作，自10月18日起消費滿6,000元即可獲得清潔、補水、修護功能兼具的明星商品「活顏修護保濕旅行組」。數量名額有限，送完為止喔，快一起揪團親朋好友與台北喜來登大飯店一同歡慶即將到來的第二十屆台灣同志大遊行，為彩虹喝采吧。更多活動專案請上官網查詢。

圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登大飯店「虹彩繽紛」十月同歡活動

活動一：SUKHOTHAI泰式餐廳限定彩虹料理

餐飲時間：即日起至11月6日

餐廳營業：午餐11:30AM-2:00PM 晚餐6:00PM-9:00PM

活動內容：SUKHOTHAI泰式餐廳推出限定甜品、與「為愛振翅」拍照上傳並標註店家另享四人以上平日用餐最高75折優惠。10/18起消費滿6,000元可獲得LAB SERIES明星旅行組。

活動二：「彩虹巡禮Peace & Love」住宿專案

住宿活動：即日起至10月28日

專案價格：10/17-10/20, 10/24-10/27每晚4,799元起、10/28每晚6,299元

專案內容：入住贈送彩虹折扇與愛與和平小袋並享翌日雙人早餐，於SUKHOTHAI用餐打卡上傳再送甜點或飲品，10/28當日入住加碼送「臺北彩虹觀光巴士」車票2張。

電話：02-2321-1818訂席中心

地址：台北市忠孝東路一段12號。

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

圖／台北喜來登大飯店提供

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