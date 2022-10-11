「它」回來了！肯德基經典「黑糖白玉Q蛋撻」霸氣回歸，升級版必吃滋味，還有預訂快取+1元多一件，療癒先開動
開工吃甜甜！連假回到工作崗位，還是稍稍有點小鬱卒嗎？那就吃肯德基重磅回歸的迷人「黑糖白玉Q蛋撻」撫慰一下小心靈吧！香濃蛋撻帶來的日常療癒感，今天下班先衝肯德基。
千呼萬喚！蛋撻控別錯過，肯德基的超人氣口味蛋撻強勢回歸，黑白絕配的「黑糖白玉Q蛋撻」帶著經典滋味重回菜單，堪稱「黑糖麻糬蛋撻升級版」，香濃黑糖醬與Q彈麻糬的迷人組合，加上招牌163層酥脆撻皮，以及滑嫩且奶香十足的葡式奶蛋內餡，四重甜蜜衝擊，口口驚艷。
現在於肯德基線上訂餐，還有預訂快取外帶＋1元多1件(蛋撻、雞塊或炸雞)的超值優惠，也有外送滿350元享免運的活動，把握優惠搶先開吃。
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