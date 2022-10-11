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芋頭控必吃！板橋私房甜點「小豬圓舞曲」芋泥千層、奶香芋泥塔、芋泥巴斯克，濃「芋」魅力難抵擋

聯合新聞網／ Oddle Feeds

圖 / 板橋私房甜點「小豬圓舞曲」芋泥甜點搶佔芋頭控的胃！
圖 / 板橋私房甜點「小豬圓舞曲」芋泥甜點搶佔芋頭控的胃！

台灣人無法抵擋濃「芋」的誘惑！根據農委會統計2021年全台灣芋頭產值高達20億，而板橋私房甜點「小豬圓舞曲」也針對「芋頭」食材變化出3種甜點品項，包含芋泥千層、奶香芋泥塔、芋泥巴斯克，芋頭控絕對不要錯過！

小豬圓舞曲以真材實料的溫馨手作甜點聞名，「芋泥千層」沒有華麗的配料，嚴選使用大甲芋頭泥、香緹鮮奶油、卡士達，濕潤的千層餅皮，每一口都可以吃到芋香四溢的芋泥，呈現出芋泥精緻又樸實的美味。

圖 / 小豬圓舞曲 芋泥千層
圖 / 小豬圓舞曲 芋泥千層

「奶香芋泥塔」以香草卡士達、香草蛋糕、大甲芋頭泥悉心製作，搭配烘烤酥脆的塔皮，濃郁卡士達奶香與大甲芋泥交織出芋泥控無法抵擋的美味！（備註：鬍子造型餅乾為父親節限定，實際出貨以門市為主）

圖 / 小豬圓舞曲 奶香芋泥塔
圖 / 小豬圓舞曲 奶香芋泥塔

喜愛濃郁口味的芋頭控別錯過這款！「老芋仔（芋泥巴斯克）」以巴斯克起士蛋糕，結合芋泥與香堤鮮奶油，內層口感綿密細緻並呈現半熟膏狀口感，外層口感扎實伴隨著起士香味，而起士蛋糕的表面故意烤焦上色微微焦香味，更添風味層次！

圖 / 老芋仔（芋泥巴斯克）
圖 / 老芋仔（芋泥巴斯克）

餐廳資訊

小豬圓舞曲

地址：新北市板橋區文化路二段125巷40號1樓

FB粉專：https://www.facebook.com/sweet.dancingpig

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