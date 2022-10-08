「回嘉」住飯店下殺3.2折！每人725元還有免費早餐與50種零食無限爽吃

台灣出國海外解封之日不遠了，國內旅遊也加緊腳步推出優惠了！有著「嘉義最美飯店」的天成文旅-繪日之丘推出超狂住房優惠，基本平日入住享直接免費升等家庭房外，每人每晚最低只要超狂的725元快揪團衝喔！

圖／天成文旅-繪日之丘提供

嘉義「天成文旅-繪日之丘」為了感謝廣大的旅客與回饋國內的假期，日前宣布再延後「一起回嘉 平日免費升等家庭房」專案，凡即日起至11月30日的限定的每週日至每週四入住，能以2899元的價格直接爽住溫馨家庭四人房（原價每晚9200元）相當下殺約3.2折等同每人只要725元超划算！

圖／天成文旅-繪日之丘提供

不僅如此，該方案還享有免費2人早餐，若有四人，只要再加購每客299元照樣爽吃！飯店設施像是七樓星空童樂室，也能享受50種古早味零食饗宴，cp值超高，快帶家人朋友一起「回嘉」體驗飯店的美好時光吧！

圖／天成文旅-繪日之丘提供

圖／天成文旅-繪日之丘提供

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