星巴克必遊門市大盤點！北中南7家「絕美特色門市」 細品咖啡與在地人文風情

雙十連假來啦！踩點星巴克近期開幕的北中南必遊門市，誰說放假一定要大玩特玩？點杯咖啡、來塊蛋糕，坐下來細品在地人文風情，享受國慶連假帶來的悠閒愜意。

【北部】

⬤ 福隆觀海門市

座落在東北角海岸福隆雙溪河及黃金沙灘的「福隆觀海門市」，以碧藍色斜屋頂，搭配四面落地的穿透玻璃窗，面海直接欣賞海岸風情，坐在靠窗區享受海邊的波光粼粼，度過美妙的咖啡時光。

星巴克-福隆觀海門市

地址：新北市貢寮區福隆街41號營業時間：週一至週五09:30-19:00；週六週日08:00-20:00

星巴克福隆觀海門市。圖／星巴克提供

星巴克福隆觀海門市。圖／星巴克提供

⬤ 林口中山門市

「林口中山門市」擁有層疊黑色琉璃屋瓦的屋頂，運用與自然融合的木材，結合淡雅樸實的大地色系，並搭配櫻花樹元素，打造有如在櫻花樹下般的體驗。

星巴克-林口中山門市

地址：新北市林口區中山路369號營業時間：週一至週日07:00~21:00

星巴克林口中山門市。圖／星巴克提供

星巴克林口中山門市。圖／星巴克提供

⬤ 新竹芎林文德門市

新竹「芎林文德門市」以「竹林之美，咖啡園林」為主題，門市外觀宛如山形，更將天花打造成兩層古銅色造型線條及金屬網格，再以咖啡園林及咖啡樹題材的藝術品裝點，彷彿置身鬱綠閑靜的咖啡世界。

星巴克-芎林文德門市

地址：新竹縣芎林鄉文德路5號營業時間：週一至週日07:00~21:30

星巴克芎林文德門市。圖／星巴克提供

星巴克芎林文德門市。圖／星巴克提供

【中部】

⬤ 苗栗頭份中央門市

苗栗「頭份中央門市」外觀以金棕等耀眼色系呼應，店內彎曲的牆面及圓弧的吧檯，就像中港溪的蜿蜒溪流，透過光線不同的明亮變化，宛若置身和煦陽光之中。

星巴克-頭份中央門市

地址：苗栗縣頭份鎮中央路372號營業時間：週一至週日07:00~21:00

星巴克頭份中央門市。圖／星巴克提供

星巴克頭份中央門市。圖／星巴克提供

⬤ 台中松竹洲際門市

台市北屯的「松竹洲際門市」靈感來自洲際棒球場與台中巨蛋，以曲線、圓融、棒球為發想，並與自然及周遭相互呼應。店內還有軟性沙發及會議室，帶來舒適的都會風格。

星巴克-松竹洲際門市

地址：台中市北屯區松竹路三段1133號營業時間：週一至週日07:00~21:00

星巴克松竹洲際門市。圖／星巴克提供

星巴克松竹洲際門市。圖／星巴克提供

【南部】

⬤ 嘉義中埔穀倉門市

原為稻米倉儲空間的嘉義「中埔穀倉門市」保留了原始的稻米輸送設備，店內壁面Artwork也以挑選咖啡的生產過程為主，描述咖啡和稻米都需經過無數道的程序，才能造就美好的豐收，藉此感受農業文化的生命力。

星巴克-中埔穀倉門市

地址：嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門36號營業時間：週一至週日07:30-20:00

星巴克中埔穀倉門市。圖／星巴克提供

星巴克中埔穀倉門市。圖／星巴克提供

⬤ 高雄楠梓藍昌門市

高雄「楠梓藍昌門市」吸收溫暖陽光、周邊綠意及人文氣息，門市牆面運用大面觀景玻璃及陽台，讓陽光輕灑各個角落，從白天、夕陽到夜晚，感受時間的推移，享受別具寧靜的時光。

星巴克-楠梓藍昌門市

地址：高雄市楠梓區藍昌路480號營業時間：週一至週日07:00-22:00

星巴克楠梓藍昌門市。圖／星巴克提供

星巴克楠梓藍昌門市。圖／星巴克提供

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