總統府化身限定戲院！2022「國慶光雕秀」限時五天，用12分鐘重現25部經典電影，還有神秘重量級彩蛋，每晚準時照亮夜空

雙十國慶進入倒數！2022「國慶光雕秀」重磅回歸！將於10/6絢麗開跑，為期五天，每晚七點至九點半準時照亮夜空，記好時間，可別再錯過囉。

圖／取自中華文化總會FB粉專

2022「國慶總統府建築光雕展演」將於10/6舉辦至10/10，今年以「寶島有光・土地之愛」為主題，探索世紀經典之作對土地與生命的連結、熱愛與期待，以及深植於台灣這片土地的創造力。

圖／中華文化總會提供

中華文化總會表示，此次特別以巨型光雕投影在總統府建築上，搭配超廣角投影幕，將總統府建築變成期間限定戲院，每晚播映六場，用12分鐘再現《海角七號》、《KANO》、《翻滾吧男孩》等25部經典電影，並透過8首歌曲向紀露霞、文夏及洪一峰等歌王歌后致敬。

往年活動圖。圖／取自中華文化總會FB粉專

往年活動圖。圖／取自中華文化總會FB粉專

搭配金馬導演黃信堯的配音，黃土水、林之助及陳澄波等藝術家的經典畫作隆重登場，重頭戲更有神秘重量級作品，搶先雙十先來一飽眼福。​

往年活動圖。圖／取自中華文化總會FB粉專

往年活動圖。圖／取自中華文化總會FB粉專

⬤ 國慶光雕秀「寶島有光・土地之愛」

活動日期：10/06-10/10活動場次：19：00、19：30、20：00、20：30、21：00、21：30(每晚七點至九點半，每半小時播映一次)

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