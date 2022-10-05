壽星0元開玩！兒童新樂園雙十限定「10月壽星優惠」，連假三日暢玩13種設施，加映五大必玩設施攻略
國慶連假預熱！台北兒童新樂園熱鬧推出「雙十連假限定」，於國慶連假期間遊玩購買一日樂FUN券超優惠，暢玩園區嗨放趣，十月壽星更超值，國慶寶寶還直接免費送！
本週末將迎來雙十國慶連假，兒童新樂園趁熱推出「2022童慶雙十」限定活動，連假期間(10/8至10/10)爽玩兒童新樂園，「一日樂FUN券」玩好玩滿只要150元(原價200元)！包含門票與不限次數暢玩1-13號遊樂設施，暢玩一日超划算。
10月壽星看過來！兒童新樂園同步推出「國曆10月壽星」優惠，活動期間憑證購買一日樂FUN券只要100元，另外到「獅子寶寶 X 寶貝叢林歷險館」出示證件入場只要10元。再再再加碼！10月10日出生的壽星憑證直接免費送1張「一日樂FUN券」(限當日使用)，國慶寶寶衝就對了！
同場加映：兒童新樂園五大必玩設施
⬤ 摩天輪：必玩招牌設施
⬤ 尋寶船：測試心臟大膽程度
⬤ 宇宙迴旋：體驗離心力快感
⬤ 叢林吼吼樹屋：超級刺激自由落體
⬤ 魔法星際飛車：兼具刺激與速度感的雲霄飛車
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