最高現賺3萬！雙北飯店優惠懶人包，精選六家飯店住房、餐飲優惠，免費升等、大啖海鮮，堪稱「史上最優惠」

10/13國境解封！不想出國，國內也有許多優惠行程，不用花大錢也能爽吃爽住。一次整理雙北6大飯店的住房及餐飲優惠，最多還能現省3萬！直接省下一次出國經費，讓你大玩國內外。

⬤ 福容大飯店淡水漁人碼頭店

即日起至明年1/31，福容大飯店淡水漁人碼頭店推出「雙人泡湯一日遊」，搭配手作拼豆DIY英式下午茶，雙人只要1,799元，還可單次使用海景健身房、樂活運動中心、溫泉大眾池等飯店設施。

圖／取自福容大飯店淡水漁人碼頭FB粉專

圖／取自福容大飯店淡水漁人碼頭FB粉專

⬤ 台北萬豪酒店

即日起至10/27，台北萬豪酒店推出「炫Food·豪吃」一泊二食住房專案，每晚5,888元起入住經典客房，送免費早餐兩客及雙人Garden Kitchen午間自助饗宴，澎湃過癮的極鮮海物Bar、現點現做異國麵食、夢幻甜點無限量享用，還有爐烤美國肋眼牛排或每日鮮魚、干貝、鮮蝦二選一。

圖／取自台北萬豪酒店FB粉專

圖／取自台北萬豪酒店FB粉專

⬤ 台北六福萬怡酒店

迎接解封！台北六福萬怡酒店推出「歡慶0+7優惠住房專案」，自10/13至10/31，入住房客只要加價1,013元就可入住原價30,000元的精緻套房，再加贈味蕾旅行「0+7」大禮包，暢饗酒店餐飲，最高22折、省下28,330元，堪稱史上最優惠。

圖／六福旅遊集團提供

同時，台北六福萬怡酒店全館餐飲也推出「歡慶1013餐飲優惠」，自10/13至10/31，敘日全日餐廳平日用餐每人只要1,013元，暢饗敘日最新「海陸燒烤饗宴」；The Lounge大廳酒吧的JC CAT雲朵下午茶則推出平日限定優惠每套1,013元，雙人享用韓國「冬季戀歌」主題下午茶，包含蔘雞湯凍、紫菜飯捲、水蜜桃燒酒莓果塔、辣醬馬卡龍、大醬布朗尼等韓國甜鹹美味。

圖／取自台北六福萬怡酒店FB粉專

圖／取自台北六福萬怡酒店FB粉專

⬤ 台北凱達大飯店

台北凱達大飯店攜手網美最愛「天天旗袍體驗館」共推「穿越時空之旅」住房專案，即日起至12/29，精緻雙人房只要2,899元，加贈價值1,600元的「天天旗袍雙人4小時旗袍體驗票券」，穿越時光、復刻浪漫。

圖／台北凱達大飯店提供

圖／台北凱達大飯店提供

⬤ 和逸飯店台北忠孝館

國泰飯店觀光事業旗下品牌HOTEL COZZI和逸飯店台北忠孝館，即日起至10/31推出9週年活動，凡10月壽星入住即享「房型免費升等」，午餐時段至2樓THE Lounge用餐享每桌贈送呼應9週年之酒蒸蛤蜊、午茶時段享精選蛋糕，針對10/19當日壽星更加碼升等至「舒適套房」，再贈慶生紅酒，換算下來最多爽賺將近三萬元的免費好康！

圖／取自和逸飯店台北忠孝館FB粉專

圖／取自和逸飯店台北忠孝館FB粉專

⬤ 阿樹國際旅店 X 璞樹文旅

凱撒飯店連鎖旗下「阿樹國際旅店」攜手台中香氛旅宿「璞樹文旅」推出期間限定住房專案「雙樹假期Double Tree Vacation」，即日起12/29預訂任一飯店雙人客房，即可獲贈另一飯店雙人客房住宿券，爽玩台北、台中兩地。

圖／取自阿樹國際旅店FB粉專

圖／取自璞樹文旅官網

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