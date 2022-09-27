連假追煙火！日月潭花火音樂嘉年華10/7登場，超長煙火秀與無人機展演，一秒點亮夜空

到日月潭看煙火去！2022「日月潭花火音樂嘉年華」將於10/7隆重開幕，期待了一年終於到來，第15年的「日月潭花火音樂嘉年華」沒有最精彩，只有更精采！

圖／日月潭國家風景區管理處FB粉專

今年度「日月潭花火音樂嘉年華」已邁入第15年，活動期間不僅有浪漫日月潭婚禮、熱血環湖馬拉松與自行車嘉年華，今年加碼推出三場超夢幻花火音樂會，結合絢爛煙火秀及神秘無人機表演。

往年活動圖。圖／日月潭國家風景區管理處FB粉專

點亮夜空

「日月潭花火音樂嘉年華」將於10/22「台灣大哥大日月潭花火音樂會」施放時長達480秒華麗煙火秀；另於11/5「心台灣．新曦望-部落原香音樂晚會」及11/19「2022 NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會」各施放300秒煙火秀與無人機表演，直接震撼現場觀眾的聽覺與視覺。

往年活動圖。圖／取自日月潭花火音樂嘉年華官網

無人機表演示意圖。圖／日月潭國家風景區管理處FB粉專

【2022日月潭花火音樂嘉年華】

10月日程

⬤ 10/7 2022日月潭婚禮⬤ 10/22 台灣大哥大日月潭花火音樂會：邀請實力歌手閻奕格、卓義峯，以及75人編制的樂興之時管絃樂團現場演出。

往年活動圖。圖／取自日月潭花火音樂嘉年華官網

往年活動圖。圖／取自日月潭花火音樂嘉年華官網

⬤ 10/22-23 2022日月潭紅茶花火嘉年華系列活動：加入魚池農樂園生活節、農村小旅行、花火嘉年華等一系列的活動。⬤ 10/30 2022日月潭環湖馬拉松

往年活動圖。圖／日月潭國家風景區管理處FB粉專

11月日程

⬤ 11/5 心台灣．新曦望-部落原香音樂晚會⬤ 11/12 2022Come!BikeDay自行車嘉年華

往年活動圖。圖／日月潭國家風景區管理處FB粉專

⬤ 11/19 2022NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會：由國立臺灣交響樂團劉玄詠團長指揮NTSO臺灣青年交響樂團，帶來一系列經典曲目。

往年活動圖。圖／取自日月潭花火音樂嘉年華官網

圖／取自日月潭花火音樂嘉年華官網

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