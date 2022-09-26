泰國觀光全面解封！10月起免出示疫苗證明，落地簽再延長至30天

繼日本宣布預計在10月11日起放寬出入境限制與恢復海外旅客自由行之後，泰國最新也宣布全面10月起不再需要出示疫苗接種證明或 ATK 檢測結果了！各地旅遊限制逐漸全面恢復疫情情的樣態，悶壞的大家可以準備揪團買機票出國了！

圖／泰國觀光局台北辦事處官網

泰國觀光也是台灣旅客熱門出國的景點之一。而泰國是亞洲算是較早解封的國家之一，自 2021年10月起到2022年1月便有四個階段解封時間表，自今年七月起也進入全面開放階段。現在泰國 COVID-19 情況管理中心 (CCSA)更表示自2022年10月1日起，只要是到泰國觀光旅客完全不需要再出示「疫苗接種證明」或「72小時內ATK 檢測結果」。

圖／泰國觀光局台北辦事處官網

不僅如此，台灣旅客將有資格獲得落地簽證（VOA），可以把停留時間從原本的15天延長一倍可至30天，時間將從2022年10月1日至2023年3月31日生效。親朋好友們快揪團準備出國囉。

圖／泰國觀光局台北辦事處官網

圖／泰國觀光局台北辦事處官網

圖／泰國觀光局台北辦事處官網

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