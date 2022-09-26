快算特休剩幾天！10/11起日本開放自由行 航空公司增班、購票優惠、旅行社行程一次收
日本首相宣布放寬邊境政策，10/11起除了取消每日入境的人數上限，入境更是回到疫情前的免簽證，消息一出立刻引爆哈日迷暴動，日本航空推出「免除停點費」優惠，全日空則增加台灣-東京間的航班，星宇航空與虎航也加碼拓點促銷，各大旅行社如雄獅、易遊網更是一團團開不停、促銷接連不斷，想去日本賞楓、划雪、過聖誕都沒問題！快來算算你的特休還剩幾天！
旅行社行程區
雄獅旅遊
東京自由行機加酒7日，17888起
大阪自由行機加酒5日，10888起
易遊網
東京機加酒5天4夜22210起
大阪機加酒5天4夜21104起
kkday
東京自由行5日29500起
北海道5天4夜36000起
klook
東京自由行5日39900起
大阪自由行5日49900起
航空公司優惠區
日本航空
前往日本各大城市，在國際線轉機點停留，可免除1500元停點費
免費託運行李不限票價，商務艙一律3件，每件32公斤；經濟艙2件，每件23公斤
ANA全日空
10/30起，台北松山-東京羽田航線，增為每日航班
NH852 台北松山 → 東京羽田 13：30～17：30
NH851 東京羽田 → 台北松山 09：20～12：30
星宇航空
原東京、大阪、福岡航點外，10/28起桃園-沖繩、桃園-札幌 定期航班開航
沖繩OKA
JX870 台北-沖繩 09：30～12：05
JX871 沖繩-台北 13：05～13：40
札幌CTS
JX850台北-札幌09：30～14：25
JX851札幌-台北15：25～18：40
台灣虎航
歡慶8週年生日：
10月指定航班有單程未稅88元起超殺價
全航線單程未稅888元起的慶生價，
促銷時間：2022年9/29，晚上23:59止(搭乘期間為2022年10/1至2023年3/25)
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