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快算特休剩幾天！10/11起日本開放自由行 航空公司增班、購票優惠、旅行社行程一次收

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／星宇航空 STARLUX Airlines臉書、圖／ANA.台灣臉書、圖／台灣虎航臉書、圖／Japan Airlines臉書
圖／星宇航空 STARLUX Airlines臉書、圖／ANA.台灣臉書、圖／台灣虎航臉書、圖／Japan Airlines臉書

日本首相宣布放寬邊境政策，10/11起除了取消每日入境的人數上限，入境更是回到疫情前的免簽證，消息一出立刻引爆哈日迷暴動，日本航空推出「免除停點費」優惠，全日空則增加台灣-東京間的航班，星宇航空與虎航也加碼拓點促銷，各大旅行社如雄獅、易遊網更是一團團開不停、促銷接連不斷，想去日本賞楓、划雪、過聖誕都沒問題！快來算算你的特休還剩幾天！

旅行社行程區

雄獅旅遊

東京自由行機加酒7日，17888起

大阪自由行機加酒5日，10888起

易遊網

東京機加酒5天4夜22210起

大阪機加酒5天4夜21104起

kkday

東京自由行5日29500起

北海道5天4夜36000起

klook

東京自由行5日39900起

大阪自由行5日49900起

圖／Japan Airlines臉書
圖／Japan Airlines臉書

航空公司優惠區

日本航空

前往日本各大城市，在國際線轉機點停留，可免除1500元停點費

免費託運行李不限票價，商務艙一律3件，每件32公斤；經濟艙2件，每件23公斤

圖／ANA.台灣臉書
圖／ANA.台灣臉書

ANA全日空

10/30起，台北松山-東京羽田航線，增為每日航班

NH852 台北松山 → 東京羽田 13：30～17：30

NH851 東京羽田 → 台北松山 09：20～12：30

圖／星宇航空 STARLUX Airlines臉書
圖／星宇航空 STARLUX Airlines臉書

星宇航空

原東京、大阪、福岡航點外，10/28起桃園-沖繩、桃園-札幌 定期航班開航

沖繩OKA

JX870 台北-沖繩 09：30～12：05

JX871 沖繩-台北 13：05～13：40

札幌CTS

JX850台北-札幌09：30～14：25

JX851札幌-台北15：25～18：40

圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

台灣虎航

歡慶8週年生日：

10月指定航班有單程未稅88元起超殺價

全航線單程未稅888元起的慶生價，

促銷時間：2022年9/29，晚上23:59止(搭乘期間為2022年10/1至2023年3/25)

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東京 航空 自由行 沖繩 札幌

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