快衝韓國「觀光免簽證了」！最新「入境與PCR免隔離辦法」出爐一次看

日前駐台北韓國代表部宣布只要護照國籍為日本、臺灣、澳門者，限時至10月31日以前直接免簽入境，等於不用再辦理繁瑣的簽證問題。UDN小編特地整理最新入境辦法，還一次能讓民眾知悉免隔離的注意事項，一起來看看吧，然後不要猶豫了，即將年底應該還有些假期未用完，快衝韓國爽出國吧！

圖／韓國觀光公社官網

取得大韓民國電子旅行許可（K-ETA）

韓國觀光推出「大韓民國電子旅行許可（K-ETA）」，台灣民眾被納入延長限時免簽入境政策裡，若想飛韓國，請先至K-ETA網站或官方App申請（費用為1萬韓元，大概為新台幣230元左右）。值得一提的是，務必及早辦理，建議搭機72小時前至K-ETA網站完成申請喔。申請完後將以觀光（B-2-1）資格，停留至多90天。

觀光遊客入韓國不用再隔離

日前韓國也於九月初放寬入境遊客隔離規定，只要目的是觀光旅遊，若沒有接種疫苗也免隔離。倘若仍有預防疾病疑慮，仍可以快篩確認自身健康狀況。

仍須完成「入境檢疫資訊」填寫

為確保不用再隔離，仍需要到QR-code網站（https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/）登陸填寫入境的簡易資訊。步驟如下：進入Q-code網站 → 點選「入境後檢查登錄(REGISTRATION OF POST-ENTRY INSPECTION) 」 → 輸入護照號碼、出生年月日、入境日期後，點選「查詢(Inquiry)」 →上傳PCR檢查日期、檢查結果。另外可截圖PCR檢查機關所發送之結果通知簡訊(需記明本人姓名、檢查機關名稱、PCR檢查結果)上傳至Q-code網站即可。

入境１天內仍要完成PCR

即使不用再出發前出示PCR，但是入境韓國還是有規定要自費PCR採檢，且結果必須是入境一天內，可於抵達韓國時至釜山金海國際機場、首爾仁川國際機場或官方醫療機構自費，採檢費用約略1500至1900元不等。值得一提的是，採檢等待結果約需等待六小時，建議若要前往的民眾可預訂早班飛機並預留時間採檢喔，報告可至信箱查收。

綜上所述，雖然出入境尚未恢復到疫情前的自由彈性，但此調整無疑是減少出國觀光客的負擔，若仍對飛韓國有疑慮者，亦可至「韓國觀光公社」查詢細節辦法。

圖／韓國觀光公社官網

圖／韓國觀光公社官網

圖／韓國觀光公社官網

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