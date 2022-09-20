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快安排出國！「2023年放假攻略」1次看，請4天直接休16天，還有9個假期超過3天

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖片左來源／ingimage 圖右上／華航提供 圖右下／聯合報系資料照片
圖片左來源／ingimage 圖右上／華航提供 圖右下／聯合報系資料照片

2023年放假日高達116天！日前行政院人事行政總處「2023年政府行政機關辦公日曆表」，除了春節連休10天外，現在只要請四天還可以直接爽放16天，快安排出國！

聯合報記者季相儒／攝影
聯合報記者季相儒／攝影

隨著各國疫情解封，入境各國不用再隔離，台灣疫情指揮中心也研擬預計十月或十一月底極有機會將採用「0+7」政策，等於未來出國再回國都不用再隔離，對於想出國的民眾絕對是一大福祉。UDN小編特地整理2023年的假期，不論三天、四天、五天甚至十天統統都有，甚至農曆春節最高請假4天還可以連休16天，真的非常適合安排假期好好享受一番。

圖片來源／ingimage
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圖／聯合報系資料照片
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因應2023年放假日共有116天，合併元旦跨年共有9個假期超過3天，分別為元旦3天（12/31（六）至1/2（一））、農曆春節10天（1/20（五）至1/29（日））、和平紀念日4天（2/25（六）至2/28（二））、清明節5天（4/1（六）至4/5（三））、勞動節3天（限勞工，4/29（六）至5/1（一））、端午節4天（6/22（四）至6/25（日））、中秋節3天（9/29（五）至10/1（日））、國慶日4天（10/7（六）至10/10（二））以及跨年3天（12/30（六）至1/1（一）），值得注意因2023假期眾多，須注意補班日。

若是有公司年假或特休的民眾，UDN小編也特地規劃請教攻略，讓假期再延長，非常適合安排國外旅遊，可參考下方安排：

元旦假期：12/31（六）至1/2（一）3天，請四天，休假到1/8（日），連休9天

農曆春節假期：1/20（五）至1/29（日）10天，請四天，從1/14（六）開始休，連休16天

和平紀念日：2/25（六）至2/28（二）4天，請三天，休假到3/5（日），連休9天

兒童節及民族掃墓節：4/1（六）至4/5（三）5天，請兩天，休假到4/9（日），連休9天

勞動節（勞工限定）：4/29（六）至5/1（一）3天，請四天，休假到5/7（日），連休9天

端午節：6/22（四）至6/25（日）4天，請三天，從6/17（六）開始休，連休9天

中秋節：9/29（五）至10/1（日）3天，請四天，從9/23（六）開始休，連休9天

雙十國慶：10/7（六）至10/10（二）4天，請三天，休假到10/15（日），連休9天

2024跨年：12/30（六）至1/1（一）3天，請四天，休假到隔年1/7（日），連休9天

圖／行政院人事行政總處官網
圖／行政院人事行政總處官網

圖／華航提供
圖／華航提供

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