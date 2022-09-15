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戶籍地址中兩字「六福村4.5折」！核對身份證中1字也只要599元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福村主題遊樂園提供
圖／六福村主題遊樂園提供

核對身份證生日與姓名已經不稀奇了，現在連戶籍地址也可以拿出來優惠了！知名樂園「六福村」推出超狂戶籍地址優惠，只要符合2字直接門票4.5折，即使中一個字也可以599元入場喔，一路玩到年底快揪團衝一波了！

圖／六福村主題遊樂園提供
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日前六福村推出最新「村民大會」優惠，只要即日起至2022年12月31日的最後一天，身份證上的戶籍地址只要符合「六」或「福」兩個字，現場購票並出示證件直接4.5折入場，相當每人只要450元就可以爽玩樂園一整天，若只有符合其中一字也可以以599元入場喔。

圖／六福村主題遊樂園提供
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值得一提的是，該活動只限於本人活動使用，且必須出示身份證與政府官方核發的相關證明戶籍地址之文件（例如：戶口名簿）才能享有上述優惠。

圖／六福村主題遊樂園提供
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另外小人國9月也推出悠遊國旅與小孩免費玩活動。只要即日起至9月30日平日限定，至悠遊國旅預約後全民同享只要每人126元；另外限定9月18日、9月24日與9月25日，符合民國99年1月1日以後出生的孩童者，現場購票憑健保卡直接免費玩樂園。

圖／小人國官網
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六福村 國旅 小人國

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