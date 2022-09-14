躲太陽、大雨好去處！板橋市中心「府中15」MR、影音動畫免費體驗讓人玩不完

位在板橋鬧區的「府中15」展覽場館，長期推動紀錄片、影音藝術等活動，這次位在其中的「府中15新北市動畫故事館」推出「板橋媽的指尖宇宙」特展及「圓宇宙－沉浸式圓頂投影體驗展」，讓大小朋友們都能免費體驗，遇上下雨時的假日、不知道該去哪時，不妨來這體驗一趟好玩的影音之旅～

圖／府中15官網

圖／府中15新北市動畫故事館臉書

「府中15」一開始是以紀錄片為主題放映的場館，漸漸加入動畫、影音等相關活動，也持續推動創作，這次「圓宇宙－沉浸式圓頂投影體驗展」就是參加工作坊的學員的心血傑作，精心創作的環景影像，讓人彷彿置身於影像之中，開啟全新層次的感官體驗；另一個「板橋媽的指尖宇宙」展覽，則是設計給大小朋友們的動畫沈浸式MR互動展（Mixed Reality，混合實境），只要戴上MR頭盔，可愛的動畫角色就會出現在眼前與人互動唷！

圖／府中15新北市動畫故事館臉書

圖／府中15新北市動畫故事館臉書

最棒的是，展覽都是免費入場＋體驗，幫爸爸媽媽解決豔陽天、下大雨的假日，不知道該帶小朋友到哪「放電」的頭痛問題；下次天氣不好的時候別擔心，逛完附近的百貨後再到「府中15」，體驗全新的影音藝術吧！

圖／府中15新北市動畫故事館臉書

圖／府中15新北市動畫故事館臉書

「府中15」當期特展：

圓宇宙－沉浸式圓頂投影體驗展

9、10月主題：「別有DOME天」

演出內容有高低頻之聲響及閃光，癲癇患者、幼童、孕婦或身體不適者斟酌入場

板橋媽的指尖宇宙 沈浸式MR互動展

運用MR（Mixed Reality，混合實境）技術，呈現板橋慈惠宮的故事

互動內容：

第一關：轎子「去去怪獸走」

第二關：元寶「元寶點點點」

第三關：燈籠「點燈聽故事」

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