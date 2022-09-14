身分證拿好！精選全台15個品牌證件優惠，超划算爽吃大餐、拎包入住星級飯店

九月優惠數不完！以下整理了九月的手搖、餐廳、飯店「姓名與數字」超值優惠，只要姓名有「這個字」或身分證等指定證件有「這些數」即享優惠，快把證件帶好，準備開吃美食、爽住飯店啦！

歇腳亭

民國81年(西元1992年)出生者

即日起至9月30日於民國81年(西元1992年)出生者，持身分證至全台「SHARE TEA歇腳亭」門市，即享指定飲品買一送一，所有消費者還有機會抽中30天珍奶免費喝。

圖／歇腳亭提供

馬辣集團-旗下10個品牌

指定證件號碼有「0、1、9」任2碼、或姓名中有「嫦娥奔月」任一同音字

即日起至9/30，身份證／健保卡含「0、1、9」任2碼，或是姓名中有「嫦娥奔月」任一同音字，持記者證、採訪證、軍人證、教師證者也適用，2人同行即可享優惠，須提前1日以上預約且主動參與活動。

⬤ 熊一燒肉：選擇大關燒肉、橫綱燒肉方案，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或 「全桌免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。⬤ 哞哞屋：選擇雙和牛方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」；選擇世界三大和牛方案，再額外加送氣泡酒1瓶。⬤ 夯下去和牛燒肉：選擇極上和牛牛排放題方案，全桌可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。⬤ 燒肉ChaCha 個人和牛燒肉：用餐並給予五星好評，可免費升級飲料、冰品無限吃到飽。⬤ 狗一下居酒食堂：全桌消費滿千，即可贈送「香烤鮭魚肚」1份。⬤ 馬辣：可享全桌升級「XXL東石大蛤吃到飽」。⬤ 新馬辣：可享全桌「九孔鮑魚吃到飽」。⬤ 新馬辣PLUS+：可享全桌「北海道生食級干貝吃到飽」。⬤ 涮樂和牛鍋物：點選極上和牛放題、極上雙和牛放題，可享「白蝦吃到飽」。⬤ 問鼎：選擇988吃到飽方案，加贈日本A5和牛雪花1份，指定時段入場，升級為「世界3大和牛」1份；選擇1,688方案，則可加贈紅條石斑，另有佐渡花蟹吃到飽優惠。（相關活動詳情可至各品牌官網查詢）

狗一下居酒食堂消費滿千，即可贈送「香烤鮭魚肚」1份。圖／馬辣提供

問鼎針對指定方案，可加碼「佐渡花蟹吃到飽」。圖／馬辣提供

符合條件者至「新馬辣PLUS+」，可享全桌「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供

「熊一燒肉」選擇指定方案，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供

符合條件至「新馬辣」，可享全桌「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供

包括「哞哞屋」、「夯下去」均提供「雲林烏魚子吃到飽」的活動優惠。圖／馬辣提供

「馬辣」提供全桌升級「XXL東石大蛤吃到飽」的優惠。圖／馬辣提供

這一鍋餐飲集團

身分證號有「1或9」

⬤ 這一鍋皇室秘藏鍋物：即日起至9/25於門市用餐，身分證號只要有1就加菜，1碼1送梅花豬肉，2碼1送西班牙伊比利豬舌，3碼1送神仙牛肉，4碼1送價值888月的澳洲和牛板腱。⬤ 這一小鍋：優惠活動於9/19起至9/29止，來店消費，身分證號有1個9，單點品項即打9折，最高累積9個9，套餐免費吃，同桌用餐民眾的身分證號可累加，1碼9享單點9折，2碼9享單點82折，3碼9享單點73折，以此類推最高8個9享單點28折，集滿9個9套餐免費吃。身分證上的出生年月日、統一編號、發證日期數字都可列入計算，單點優惠需搭配套餐，才可享折扣，海鮮及共鍋則不適用。⬤ 燒肉同話：即日起至9/30推出「星知肚明豚有味」，來店用餐時出示google評論5顆星畫面，免費換卡滋伊比利豬舌叁吃一份，只送不賣限時兌換。（相關活動詳情可至各品牌官網查詢）

身分證號有1的民眾，秋節期間到這一鍋皇室秘藏鍋物用餐即享優惠，最高可送和牛板腱。記者王昭月／翻攝

「這一小鍋」尋找推身分證號9的民眾送優惠，同桌相加想單點折扣優惠， 最高套餐免費吃。記者王昭月／翻攝

新北淡水將捷金鬱金香酒店

姓名有「鬱、金、香」中任兩字、身分證字號或民國出生年月日符合「2和9」

星級飯店「將捷金鬱金香酒店」為了歡慶三週年，將於9/15至10/31止，特別推出以下四大優惠活動。

⬤ 只要身分證上的姓名有「鬱、金、香」中任兩字即可直接1折超狂入住雙人標準客房，每日限量２間，每晚1,440元起（定價7,200元１折再加上定價10%服務費）。⬤ 只要身分證字號或民國出生年月日符合9、2、9共3碼，也可享有定價5折優惠爽住雙人標準客房。⬤ 雙人入住一晚只要3,929元（10%服務費另計），直接贈送1000元抵用券，可折抵早餐與商品抵用券。⬤ 身分證字號或民國出生年月日有「9和2」兩碼，至河畔餐廳用餐享85折優惠。（更多優惠請上官網查詢）

圖／將捷金鬱金香酒店官網

圖／將捷金鬱金香酒店官網

圖／將捷金鬱金香酒店官網

延伸閱讀：

．超強肉桂捲們！盤點台北七家必吃肉桂捲，外酥內軟不甜膩，隔著紙袋都能聞到香味

．最新第一手探店！新北「紅磚園邸」老屋裡的西式料理 還有可愛水豚、狐獴、白袋鼠 療癒感爆棚 玩到不想回家