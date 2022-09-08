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每人1晚只要847元再免費吃早餐與下午茶！還有星級飯店「高鐵優惠」65折起
想要每人不到900元入主星級飯店嗎？高雄「義大天悅飯店」日前正式祭出「冬遊饗食趣」入住優惠，最低每人只要847元還可以享有65折高鐵與0元早餐與下午茶服務，快揪團親朋好友住起來！
高雄義大天悅飯店是南台灣知名的星級飯店，高CP值的入住體驗時常吸引顧客消費。這回推出了「冬遊饗食趣」入住活動優惠，只要10月1日至12月29日，選擇溫馨家庭4人房，每晚一房優惠3388元、每人只要付847元就可以爽住飯店。
不僅如此，該專案只要10月1日至11月30日前入住還能享有高鐵交通優惠每人65折優惠（12月1日至12月29日則為75折）、2客早餐免費吃還有咖啡廳甜心下午茶2套哦，真的CP值超高。值得一提的是，若是遇到特定假日入住，像是國慶日疏運10月7日至10月11日與縣市長及議員選舉11月25日至11月28日的高鐵價則維持原8折。另外活動期間的週六每房每晚加價1,000元、連續假期每房每晚則加價1,500元。若要預訂請上官網查詢訂購。
義大天悅飯店
官網：https://www.edaskylark.com.tw/
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