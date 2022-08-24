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2022中部約會聖地推薦！精選中台灣5大夢幻夜景的景觀餐廳行程

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圖／IG@pmu86681212
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作者：Funliday

暫離都市，開車駛上遍布丘陵與平原的中台灣郊區，視野漸漸不被各種遮蔽物擋住，尤其來到沿著半山腰而建的夜景景觀餐廳，像是苗栗公館的桐遊柿界、台中大坑風景區的眺高或大肚山的黑森林、彰化員林的雲河星空和雲林古坑的天空之夜養生泡腳咖啡等，屢屢能遠眺海平面、海岸線和車水馬龍的燈火燦爛夜色，讓人沉醉迷人壯闊的百萬夜景、戶外風光和營造巧思的創意造景之中，堪稱中台灣情侶約會首選行程，相當適合在此度過一個悠閒的夜晚。



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苗栗公館夜景餐廳推薦｜桐遊柿界苗栗人的私房百萬夜景



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佔地寬敞，位在半山腰與苗栗公館、銅鑼城鎮相望的桐遊柿界，是苗栗人私房的夜景景觀餐廳。180度遼闊視野，選擇入座戶外用餐區能一次將黃昏夕陽、百萬夜景和星空一網打盡，而私人綠草坪佇立LOVE裝置、愛心造型座椅、白色鋼琴等大型造景，也完全令人沉醉其中；室內區則與民宿空間共享，營造文藝小清新的設計感，餐點供應各式飲品、鬆餅、輕食小點和義大利麵。



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苗栗公館夜景一日遊：

台中北屯夜景餐廳推薦｜眺高 STAY WITH MOUNTAIN 精緻氣派夜景餐廳



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晚風涼涼吹過，時不時傳來駐唱歌手悠揚歌聲，從台中市區出發僅需30分鐘車程，即可將城市高樓景致盡收眼底；鄰近大坑風景區的眺高 STAY WITH MOUNTAIN，露天用餐區環境浪漫而舒適，室內挑高用餐空間則是富有設計感，相當氣派，靜賞夜景之餘，餐點也不能馬虎，餐點選擇豐富，如義大利麵、燉飯、炸物、沙拉、貝果、鬆餅和火鍋，飲品則是壺茶、咖啡、氣泡飲、果昔和數款酒精飲品，是近年台中情侶的約會聖地。



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台中北屯夜景一日遊：

台中沙鹿夜景餐廳推薦｜黑森林景觀咖啡北歐系森林木屋



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從台中海線夕照暮光看到萬家燈火與繁星點點高掛，大肚山向來是台中情侶約會聖地，其中因國片《陣頭》拍攝場景和九天玄女廟而聲名大噪的黑森林景觀餐廳，又以獨特的三角造型建築設計、幾何清水模風格和玻璃帷幕營造北歐森林小木屋的情境氛圍，擄獲戀人的心，餐點除了常見的輕食炸物和飲品，也有供應披薩、火鍋和歐式餐點，選擇相當多元。



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台中沙鹿夜景一日遊：

彰化員林夜景餐廳推薦｜雲河星空景觀餐廳 IG網美打卡秘境



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童話故事般的夜景餐廳，藏著玻璃天空步道、彩虹拱門、網美鳥巢、漂浮咖啡座和叢林高空盪鞦韆，各種角度都能拍出唯美視覺效果，一入夜，山下城市燈火更是無比迷人，張張都能成為IG打卡最吸睛的照片！來到彰化員林百果山半山腰的雲河星空景觀餐廳，依山坡而搭建的特色造景，讓每一處都保有隱密性，餐廳提供輕食炸物，也有色香味俱全的鍋物排餐定食，無論是倆倆或一家大小都能盡興遊逛。



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彰化員林夜景一日遊：

雲林古坑夜景餐廳推薦｜天空之夜養生泡腳咖啡足湯夜景一次享受



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邊泡腳邊賞景，還能一邊吃火鍋，簡直是人生一大享受！位於雲林古坑咖啡原鄉地區的天空之夜養生泡腳咖啡，規劃半露天平台、咖啡空間、用餐足湯區與觀景足湯區，園方提供各式火鍋、簡餐、茶點、飲品和冰淇淋吃到飽，最為人慕名而來的是汽車座椅足湯區，分成限時1小時的單人或雙人泡腳池，附泡腳藥包、毛巾和冷熱水，每回200元，並可任選1杯飲品。



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雲林古坑夜景一日遊：

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