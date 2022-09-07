10月限定不夜城！2022臺北白晝之夜 12小時不斷電走遊士林

以裝置藝術及整夜接連不斷的街頭表演為看點的「2022台北白晝之夜」，在10/1強勢回歸！今年選擇在擁有美食小吃聚集的士林夜市登場，與開幕不久的台北表演藝術中心、周邊商圈為主場，用三大玩法帶大家走遊士林、享受這場夜間限定的藝術饗宴。

圖／2022臺北白晝之夜臉書

「白晝之夜」是一場全球性的夜間城市藝術祭，2002年源自於法國巴黎，訂於每年10月第一個星期六跨夜舉辦。從2016年開始、台北舉辦首屆的白晝之夜後，今年已經進入第7年。而這次的舞台來到士林，主題為「士林大戲院」，除了大家熟知的士林夜市外，將與台北表演藝術中心、士林官邸公園、台北科學藝術園區形成四大展區。

圖／2022臺北白晝之夜臉書

遊客可以選擇任意穿梭在士林的巷道，親身體驗藝術作品，或是遠端線上觀展，還有更進一步的虛實互動等三種玩法，從不同的時間窺看士林的另外一個面貌；記得將活動加入行事曆，揪好友來一場快閃藝術盛會！

圖／2022臺北白晝之夜臉書

2022台北白晝之夜-士林大戲院 四大展區

台北表演藝術中心

士林夜市

士林官邸公園

台北科學藝術園區

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