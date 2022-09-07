聽新聞
test
0:00 / 0:00
10月限定不夜城！2022臺北白晝之夜 12小時不斷電走遊士林
以裝置藝術及整夜接連不斷的街頭表演為看點的「2022台北白晝之夜」，在10/1強勢回歸！今年選擇在擁有美食小吃聚集的士林夜市登場，與開幕不久的台北表演藝術中心、周邊商圈為主場，用三大玩法帶大家走遊士林、享受這場夜間限定的藝術饗宴。
「白晝之夜」是一場全球性的夜間城市藝術祭，2002年源自於法國巴黎，訂於每年10月第一個星期六跨夜舉辦。從2016年開始、台北舉辦首屆的白晝之夜後，今年已經進入第7年。而這次的舞台來到士林，主題為「士林大戲院」，除了大家熟知的士林夜市外，將與台北表演藝術中心、士林官邸公園、台北科學藝術園區形成四大展區。
遊客可以選擇任意穿梭在士林的巷道，親身體驗藝術作品，或是遠端線上觀展，還有更進一步的虛實互動等三種玩法，從不同的時間窺看士林的另外一個面貌；記得將活動加入行事曆，揪好友來一場快閃藝術盛會！
2022台北白晝之夜-士林大戲院 四大展區
台北表演藝術中心
士林夜市
士林官邸公園
台北科學藝術園區
延伸閱讀：
．2022中部約會聖地推薦！精選中台灣5大夢幻夜景的景觀餐廳行程
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言