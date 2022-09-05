到高雄坐熱氣球！「2022愛．月熱氣球」登場 每日「現場搭乘」限量釋出

沒有跟到一年一度的台東熱氣球沒關係，高雄「2022高雄愛．月熱氣球」即日起正式登場囉，除了有專業的飛行場之外，搭配絕美河景絕對照片拍滿滿，現在還將限量釋出每日「現場搭乘」名額，快把握機會利用平日或中秋假期搶拍一波囉！

圖／高雄市政府觀光局提供

高雄市觀光局於去年2021年舉辦第一屆「愛．月熱氣球」活動獲得熱烈迴響，今年決定續辦於即日起至9月13日正式在田寮月世界舉行，有專屬在月球公園打造的飛行場外，絕美的河景、假日美食市集、熱氣球繫留體驗與迷你熱氣球光影展演秀等。

圖／高雄市政府觀光局提供

圖／高雄市政府觀光局提供

更重要的是現在觀光局也正式宣告將依照天候狀況，每日限量釋出「現場搭乘」名額，將有機會俯瞰美麗的高雄市景，更能親眼目睹不同視角的河景，美不勝收。值得一提的是，熱氣球繫留搭乘時間視日出時間調整，約為上午5點30分至7點30分，建議及早前往，若驅車前往，現場也有規劃二處備用停車場(隆后宮、義民爺廟)免費接駁專車服務，歡迎遊客多多使用。更多資訊請上「2022高雄愛河、月世界熱氣球」臉書粉專查詢。

圖／高雄市政府觀光局提供

圖／高雄市政府觀光局提供

圖／高雄市政府觀光局提供

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