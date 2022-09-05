快訊

獨／蕭煌奇「你是我的眼」唱銷20年 驚人版稅首曝光

次世代疫苗9月底到貨200萬劑 優先開放兩類人接種

到高雄坐熱氣球！「2022愛．月熱氣球」登場 每日「現場搭乘」限量釋出

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／高雄市政府觀光局提供
圖／高雄市政府觀光局提供

沒有跟到一年一度的台東熱氣球沒關係，高雄「2022高雄愛．月熱氣球」即日起正式登場囉，除了有專業的飛行場之外，搭配絕美河景絕對照片拍滿滿，現在還將限量釋出每日「現場搭乘」名額，快把握機會利用平日或中秋假期搶拍一波囉！

圖／高雄市政府觀光局提供
圖／高雄市政府觀光局提供

高雄市觀光局於去年2021年舉辦第一屆「愛．月熱氣球」活動獲得熱烈迴響，今年決定續辦於即日起至9月13日正式在田寮月世界舉行，有專屬在月球公園打造的飛行場外，絕美的河景、假日美食市集、熱氣球繫留體驗與迷你熱氣球光影展演秀等。

圖／高雄市政府觀光局提供
圖／高雄市政府觀光局提供

圖／高雄市政府觀光局提供
圖／高雄市政府觀光局提供

更重要的是現在觀光局也正式宣告將依照天候狀況，每日限量釋出「現場搭乘」名額，將有機會俯瞰美麗的高雄市景，更能親眼目睹不同視角的河景，美不勝收。值得一提的是，熱氣球繫留搭乘時間視日出時間調整，約為上午5點30分至7點30分，建議及早前往，若驅車前往，現場也有規劃二處備用停車場(隆后宮、義民爺廟)免費接駁專車服務，歡迎遊客多多使用。更多資訊請上「2022高雄愛河、月世界熱氣球」臉書粉專查詢。

圖／高雄市政府觀光局提供
圖／高雄市政府觀光局提供

圖／高雄市政府觀光局提供
圖／高雄市政府觀光局提供

圖／高雄市政府觀光局提供
圖／高雄市政府觀光局提供

延伸閱讀：

全台好吃有趣TOP7主題式餐廳 動漫風期間限定主題 寵物友善來這家汽車餐廳！

偽出國行程這樣玩！ 台北「日式景點TOP8」 漫步幕府時代鳥居步道、感受日治時期木造風情

熱氣球 觀光 市集 公園 高雄旅遊

相關新聞

到高雄坐熱氣球！「2022愛．月熱氣球」登場 每日「現場搭乘」限量釋出

沒有跟到一年一度的台東熱氣球沒關係，高雄「2022高雄愛．月熱氣球」即日起正式登場囉，除了有專業的飛行場之外，搭配絕美河景絕對照片拍滿滿，現在還將限量釋出每日「現場搭乘」名額，快把握機會利用平日或中秋假期搶拍一波囉！

全新開幕！ 亞洲首間圖書館共構五星級旅宿「承億酒店」 盡享港都日夜精彩生活

9月份正式開幕的高雄承億酒店，廣納「饗、憩、宿、宴、閱、食」等多重元素，打造出亞洲唯一擁有國際圖書館的五星級文創酒店、擁有全球唯一懸挑高空無邊際透明泳池、高雄位置最高的360度環景高空酒吧，以及最年輕

夢幻球池、超萌套餐！大樹先生的家變身天竺鼠車車世界

以可愛造型而風靡全台的「天竺鼠車車」，本次與親子餐廳「大樹先生的家」攜手合作，限時於台北、台中、香港分店登場。其中在台北...

只要93元爽玩樂園超狂！全台4大樂園「軍警教9月優惠」一次看

九月除了有中秋節、記者節以外，其實還有令人尊敬的軍人節與教師節。為了犒賞辛苦的軍人、警察與教師們，UDN小編特地整理全台4大樂園相應優惠，最狂只要93玩免一百元就可以直接玩樂園一整天，千萬不要錯過囉！

住飯店連2天免費玩六福村！再抽「星宇雙人來回機票」

六福村近日即將舉辦號稱全台最大的萬聖節慶祝活動「墓碑鎮」，集團旗下的「關西六福莊」趁勢推出2天1夜「惡靈萬聖村莊：惡靈餐廳專案」，除了能入住奢華舒適的房間外，還包含特色惡靈餐廳特餐、連續2天暢玩六福村等，更狂的是還能免費抽「星宇航空雙人來回機票」，快別猶豫揪團玩一波吧！

夢想中的學餐也好想要！ 長榮大改造「IKEA時尚風」學生餐廳 網加碼敲碗IKEA瑞典餐廳進駐

超級夢幻的學餐，讓人也好想要呀！ 迎接開學季，長榮大學將學生餐廳搖身一變「IKEA時尚風」，結合IKEA的永續理念，打造舒適明亮的用餐環境，有素色長桌、高腳椅吧檯區、美麗植栽、沙發休憩區，美得令人眼前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。