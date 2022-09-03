偽出國行程這樣玩！ 台北「日式景點TOP8」 漫步幕府時代鳥居步道、感受日治時期木造風情

你常常苦惱，不知道假日要去哪裡玩嗎？那麼何不設定一個主題，像是以「偽出國」景點為主軸，安排一日行程規劃吧！這回，我們整理出位於北部的日系景點，包括日本神社、日治時期公共浴場以及日式木造老屋改建的台式餐酒館等等，讓你不用花大錢，就能體驗彷彿置身於日本的氛圍喔！

淡水日本警官宿舍

1920 年所建置的「淡水日本警官宿舍」，最初作為淡水郡的高階警官住所，但隨著人事異動和時代變遷等因素，在最後一組居民搬離之後被登錄為歷史建築。而淡水日本警官宿舍雖然是以日式建築工法進行，不過由於歷經多次的改建，因此除了和式之外也融合了西洋和中華的風格，但仍保留完整的玄關、客廳、餐廳、臥房、廚房和緣廊等空間，來到這能看見許多遊客坐在緣廊邊，悠閒地欣賞窗外的風景。

淡水日本警官宿舍圖／IG@cyt009

地址：新北市淡水區中正路12巷5號

營業時間：週一至週五 09:30~17:00、週六日國定假日 09:30~18:00

聯絡電話：(02)2623-0172

交通資訊：搭乘台北捷運至淡水站，依循指引標誌搭乘紅26公車或836遊園公車即可。

北投溫泉博物館

在台灣的我們，似乎很難想像日本人上澡堂的共浴文化，但其實在日治時期的北投人，早就已經體驗過泡湯樂趣了呢！「北投溫泉博物館」的前身為「北投公共浴場」，落成於 1913 年，是和洋折衷的兩層樓建築，一樓的空間是磚造浴池，也就是羅馬風格的大浴池，而二樓的部分則是木造休憩區，有提供沐浴後休息的榻榻米大廳， 至今仍維持完整原貌，非常值得一探究竟喔！

圖／IG@danielnmc

圖／IG@gogoogooo_1980

圖／IG@daisy.dailylife

地址：台北市北投區中山路二號

營業時間：09:00-17:00

聯絡電話：02-28939981

交通資訊：搭乘捷運淡水線至新北投站，步行約5-10分鐘即可到達。

臺灣文學基地

「臺灣文學基地」占地約 350 坪，為目前台北最大且保存最完整的日式宿舍群，共由 7 棟建築改建組成，除了有抹茶店「Matcha One」的進駐之外，其他分別為悅讀館、繆思苑、創作坊、齊東舍、展覽廳和文學厝，不僅展示豐富的在地故事與史料，不定期還會舉辦講座、展覽等活動，是個適合大朋友帶著小朋友一起參觀的好地方。

圖／IG@lunareclipse21

圖／IG@lunareclipse21

圖／IG@lunareclipse21

地址：臺北市中正區濟南路二段27號

營業時間：10:00-18:00（週一公休）

聯絡電話：02-23279657

交通資訊：搭乘捷運至忠孝新生站下車，於5號出口沿新生南路右轉後，沿濟南路二段直行可達。

手信霧隱城

座落於桃園龍潭的「手信霧隱城」，特別將日本鎌倉幕府時代的城堡與街景整個複製過來，在園區可以看到縮小版的天守閣和城門，你也可以像在日本一樣漫步於鳥居步道，運氣好的話還有機會看到不定時的太鼓表演。除此之外，園區設有在 360 度環形 LED 屏幕劇場，能夠觀賞園區故事，另外還有親手體驗製作和菓子的課程，而累了園區也有餐廳可以休息用餐，玩一整天也不會膩！

圖／IG@lovetravel_yumi

圖／IG@lovetravel_yumi

圖／IG@lovetravel_yumi

地址：桃園市龍潭區民豐一街99號

營業時間：09:00-17:00

聯絡電話：03-4700598

票價：入場票200元，可全額折抵館內消費及DIY活動／飲品套票優惠

｜交通資訊｜

北上請走國道三號，下龍潭交流道，往大溪方向行走中興路，於民豐一街左轉。

南下：請走國道三號，下大溪交流道，往石門水庫方向接員林路二段往龍潭行走，續直走中興路九龍段，於民豐一街右轉。

蛋寶生技不老村

「蛋寶生技不老村」位在桃園市平鎮區，是以雞蛋與生技應用為主題的觀光工廠，入口處就有一個紅色的大鳥居，光是看著就有濃濃的日本風情。園區主要展示品牌的生技保健技術，希望能傳遞吃得健康的理念，此外還提供浴衣以及相撲大力士裝扮的租借服務，所以來到這一定要體驗在鳥居前，穿浴衣逛街的氛圍呀。

圖／IG@rayray1110

圖／IG@rayray1110

地址：桃園市平鎮區金陵路三段105號

營業時間：8:30-17:30 (最後購票 16:30)

聯絡電話：0800-655600

交通資訊：國一平鎮系統往台66東西向金陵路匝道(23K)後，接著往中壢方向車行約3公里。

票價：150元，可全抵消費／優惠資訊

桃園忠烈祠暨神社文化園區

日本境外唯一保存完整的日本神社在這裡！主體建於 1938 年的「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，採用台灣檜木構築，擁有本殿、手水舍、鳥居、神社參道等設施，且春天可以看櫻花，秋天可以賞楓，一年四季皆美景。園區於 2020 年整修完畢後開始對外開放，且不定期會舉辦展覽、神社小市集和擺設裝置藝術，邀請民眾穿越時空，走入昭和時代的場景。

圖／IG@serendipity_tutti

圖／IG@serendipity_tutti

地址：桃園市桃園區成功路三段200號

營業時間：週二至週日09:00~17:00

交通資訊：由桃園火車站沿中正路右轉成功路直行，過成功橋至桃園高中，取右道(公園路)直行可抵孔廟、虎頭山公園，步行約30分鐘。

下竹町-新竹南大路日式警察宿舍

今年才開放參觀的「下竹町-新竹南大路日式警察宿舍」，是典型的雙拼木造日式建築，過去曾面臨拆除的命運，所幸在新竹市政府的努力下得以保存。下竹町就位在新竹火車站的後站，交通非常方便，而接下來也會經常舉辦展覽和市集，要讓更多人認識新竹在地的古蹟文化！

圖／IG@a01159

圖／IG@a01159

地址：新竹市東區南大路145號

營業時間：10:00-18:00（週一公休）

交通資訊：位於新竹市後火車站，步行約4分鐘。

辛志平校長故居

為紀念新竹中學前校長辛志平，於日治時期建立了自由民主的校風，「辛志平校長故居」在進行老宅翻新後，以藝術、文學和音樂等主題教育為主軸，開放民眾參觀，以延續地方創生。而故居的前棟為展覽空間，後棟則為「TAIVII餐酒館」，店家主打台式料理手法結合西式餐飲美學，不僅好吃又好看，同時能體會在日式古蹟享用美食的特殊感受。

圖／IG@vouschersamis

圖／IG@vouschersamis

圖／IG@vouschersamis

圖／IG@___elna_lee___

地址：新竹市東區東門街32號

營業時間：09:00-17:00（週一公休）

聯絡電話：03 522 0351

交通資訊：新竹火車站往中華路出口方向左轉，向東門街即可到達。

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