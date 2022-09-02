全台好吃有趣TOP7主題式餐廳 動漫風期間限定主題 寵物友善來這家汽車餐廳！

不得不承認，街上許多咖啡廳的裝潢和餐點都趨向大同小異，所以有時難免也想要轉換心情，在不一樣風格的咖啡館享用美食。這次，我們集結了全台 8 間特色咖啡廳及餐廳，從衝浪、動畫、汽車到軍事等主題皆有，一起來看看店家是如何將餐點結合情境，打造出獨特而富有創意的主題餐廳吧！

台北｜SWELL CO. CAFE

把對衝浪與咖啡的熱愛，結合為全新生活態度，「SWELL CO. CAFE」於店內四處擺放著各種衝浪板和仙人掌，創造悠閒度假風的氣息。店家除了咖啡和酒類飲品之外，餐點主打美式風味的輕食，提供沙拉、貝果、漢堡、巴西莓果碗等健康又好吃的選擇，很適合在想去但不能去海邊的時候，到這邊感受在海邊耍廢的愜意滋味。

圖／IG@morris_gwen_

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地址：台北市大安區四維路23號

營業時間：10:30-20:00

聯絡電話：02-2700-3003

台北｜MyAnime Café

位在三創生活園區的「MyAnime Café」，每次都會有不同的熱門動漫作為餐廳主題，並以期間限定的形式提供特製餐飲，像是之前便有過《庫洛魔法使》、《名偵探柯南》、《新世紀福音戰士》以及《犬夜叉》等主題，不僅販售正版授權周邊商品，就連料理、聖代和飲品也會以根據動漫作品為餐點設計，可說是好拍又令人捨不得吃呀！

圖／IG@vpe_illusion

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地址：台北市中正區市民大道三段2號7樓

營業時間：11:00-21:30

台北｜特有種商行

由知名導演魏德聖以電影為主題所創立的「特有種商行」，將《海角七號》、《賽德克‧巴萊》、《KANO》、《52赫茲‧我愛你》等電影幕後資料、道具、戲服與金馬獎座陳列於店內，希望營造出復古且富有溫度的咖啡館氛圍！店裡的每一個角落都有小巧思，而餐點則提供老碗公甜醬油叉燒飯、香辣剁椒蒸雞飯、現烤手捏辣炒菜脯飯糰等多種私房菜色，絕對是你在其他餐廳很少吃過的口味呀！

圖／IG@supersupertpe

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地址：台北市中正區臨沂街27巷4之1號

營業時間：11:30-20:30

台北｜PS BUBU 金屋藏車食堂

以汽車為主題的餐廳或許很常見，但位於天母的「金屋藏車食堂」，可是為毛小孩提供精緻料理的寵物友善餐廳喔！店內使用復古金龜車，以及來自美國的車牌和加油機等物品作為裝飾，打造出歷久彌新的美式風格，而毛小孩可以選擇安格斯沙拉親子膽和南瓜牛小排焗烤通心粉等寵物鮮食，讀者們則不妨試試看他們的牛肝菌野菇燉飯，據說是不少天母人從小吃到大的好味道。

圖／IG@shiba_oli.1211

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地址：台北市士林區中山北路七段140巷1號

營業時間：12:00-21:00

聯絡電話：02-2876-0698

桃園｜Pilot in Cafe

靠近桃園高鐵站的「Pilot in Cafe」為全台首創，結合模擬駕駛艙與咖啡的複合式咖啡廳，裝潢明亮而舒適，地板還特意設計為機場跑道，並以飛機的圓弧型窗戶當作裝飾，精心營造有如在飛機上的視覺感受。而店內以一比一打造的 A320 空中巴士模擬機艙，無論是駕駛桿還是操作介面，全都比照真實飛機的設計！值得一提的是，送餐的店員也是打扮成空服員的造型，推著餐車為大家送上餐點，超級推薦家長帶孩子一起前來體驗。

圖／IG@pilot_in_cafe

圖／IG@pilot_in_cafe

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地址：桃園市中壢區永平街23號1樓

營業時間：週一至週五：12：00 – 18：30、週六 / 週日： 12：00 – 19：30、（週一至週五 18：30 – 21：00 模擬機體驗預約制 ）週二、週三固定公休

聯絡電話：0980-372-123

新竹｜森林食堂

去過翻新後的新竹市立動物園了嗎？在動物園裡的「森林食堂」，是以森林為主題的親子餐廳，其中最有人氣的是山形吐司和動物造型的雞蛋糕，不只可愛也很好吃！森林食堂的室內空間採大面落地窗，位置緊鄰著旁邊的動物園區，所以能夠一邊看著窗外的羊駝，一邊享用餐點，感受最療癒又溫馨的時光，而且不需要購票動物園的門票，就可以直接進去了呢。

圖／IG@megumi_tsaii

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圖／IG@kumapot

地址：新竹市東區食品路62號

營業時間：09:30-18:00（週一公休）

聯絡電話：03-561-9350

台南｜一七二營本部連軍事主題餐廳

「一七二營本部連軍事主題餐廳」座落於台南安平，店外有漆成迷彩圖案的汽車、站哨的阿兵哥，店內空間同樣也是以軍事主題來佈置，像是當過兵的人共同的回憶，鋼盆、洗衣板、牙膏和牙刷，就如軍中一樣整齊擺放在餐廳一角呢！餐點的部分以火鍋類為主，除了肉類之外，還有花龍蝦、波士頓龍蝦等海鮮，絕對可以吃得很過癮，只不過原址即將結束營業，之後會另有新「營區」，有興趣的讀者不妨參考他們的臉書囉！

圖／IG@lishihnan

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地址：台南市安平區安平路154號

營業時間：11:30-14:30、18:00-21:00（週三公休）

聯絡電話：0932-895-618

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