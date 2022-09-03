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中颱軒嵐諾逼近「影響最劇烈」時間曝光！暴風圈有擴大趨勢

軒嵐諾海陸警齊發 暴風圈對宜蘭、新北、基隆將構成威脅

只要93元爽玩樂園超狂！全台4大樂園「軍警教9月優惠」一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖右上／麗寶樂園渡假區提供 圖左與右下／劍湖山世界提供
圖右上／麗寶樂園渡假區提供 圖左與右下／劍湖山世界提供

九月除了有中秋節、記者節以外，其實還有令人尊敬的軍人節與教師節。為了犒賞辛苦的軍人、警察與教師們，UDN小編特地整理全台4大樂園相應優惠，最狂只要93玩免一百元就可以直接玩樂園一整天，千萬不要錯過囉！

劍湖山世界

在台灣有超過35年經營歷史的知名樂園「劍湖山世界」，這回為了感謝辛苦的軍警師人員，特地推出「軍、警、師感恩優惠活動」，不論職業是軍人、替代役、退休榮民海巡署軍職人員、在職教師、教師相關工會或單位職員、補教業教師、警察、義警、消防員、義消或海巡署警職等相關人員，於活動期間購票出示證件，直接享有超狂「209元」優惠門票價。

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

劍湖山。 圖／劍湖山世界提供
劍湖山。 圖／劍湖山世界提供

麗寶樂園

麗寶樂園也不遑多讓，即日起至9月30日祭出「軍教月優惠」，只要從業人員為中華民國官方的有效軍人以及具有教師證的同仁，可選擇探索世界或馬拉灣門票優惠，享有單一優惠價每人僅需250元。另外好康不只這些，如果是同行親朋好友，也能享有每人500元優惠，最多可達4人喔。

圖／麗寶樂園渡假區提供
圖／麗寶樂園渡假區提供

馬拉灣水上世界。圖／麗寶樂園提供
馬拉灣水上世界。圖／麗寶樂園提供

義大遊樂世界

義大遊樂世界祭出了所有樂園「軍人最優惠」，只要9月3日當天現場購票並協助出示與軍人相關的像是中華民國現役軍人身分證、軍校學生證、國防部公務人員服務證、行政院海岸巡防署服務證、第二類退除役官兵權益卡、榮譽國民證與替代役身分證等，就可以超狂享有每人「93」元票價入園的優惠，不過每人每證僅限自己使用。

義大遊樂世界。 圖／義大遊樂世界提供
義大遊樂世界。 圖／義大遊樂世界提供

遠雄海洋公園

遠雄海洋公園則推出9月指定日期「軍教月優惠」活動，只要指定在九月的三、四、九、十、十一、十七、十八、二十四與二十五日這幾個天數至現場購票，並持有有效軍人證、教師證可直接享有門票優惠390元，不僅如此，同行親朋好友最多四人也能享有優惠價590元快衝！

遠雄海洋公園。 圖／遠雄海洋公園提供
遠雄海洋公園。 圖／遠雄海洋公園提供

水漾動感噴泉廣場。　 圖／遠雄海洋公園提供
水漾動感噴泉廣場。　 圖／遠雄海洋公園提供

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公園 劍湖山 義大遊樂世界 中秋節

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