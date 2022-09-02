9／3軍人節優惠+週末小確幸！ 3大手搖+6大連鎖咖啡 買一送一 、第2杯半價優惠折扣整理

9/3軍人節的優惠小確幸別漏追！ 無論是4大超商、連鎖賣場通路都紛紛祭出咖啡買一送或茶飲折扣優惠，還能喝到4家人氣手搖飲的第2杯半價或出示軍人證可享優惠，手刀跟上週末小確幸暢快喝起來！

7-ELEVEN

即日起至9/5止，7-ELEVEN祭出「軍人節優惠」，活動期間只要持軍人證（限本人）至門市購買指定商品即可直接打85折，不限金額也不限支付工具，提醒本優惠不適用菸、烈酒、預購、i預購、報紙、行動隨時取及服務性商品。

圖／7-ELEVEN提供

全家

全家便利商店即日起至9/4連3天推「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」，期間凡於門市購買特大杯經典美式就送「特大杯經典美式兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在9/5至9/11期間換完；另，至9/4於全門市祭出「指定商品買1送1」，包括麒麟淡麗GREEN LABEL啤酒、阿奇儂虎斑巧克力雪糕、私品茶仙女紅茶、FamilyMart Collection生茶、悅氏Light 鹼性水等，皆享最低下殺5折優惠。

圖／全家便利商店提供

萊爾富

萊爾富於9/3限時1天推軍人節優惠，只要當天至門市出示軍人證，購買Hi Café大杯美式任2杯55元(冰、熱可互選，無法寄杯)、提神能量飲PowerBOMB荔枝海鹽啤酒花風味225ml可享買1送1、喲C維生素C飲料250ml、野菜一日100％綜合蔬果汁280ml享加10元多1件、OOHA氣泡飲500ml PET系列任選第2件10元、御茶園茶香馡紅500ml享第2件5元。

圖／萊爾富提供

OK mart

OK mart於9/3起至9/5止推出「軍人限定優惠」，全門市「大杯莊園級美式買1送1」，且不限冷熱，再加碼指定飲品（以運動飲料、水類為主）單件可享有6至8折優惠，須出示軍人證／福利證或穿著正式軍人服裝（3擇1）。

圖／OKmart提供

西雅圖咖啡

西雅圖極品咖啡自9/3至9/5連續3天上午7:00至晚上20:00，凡持「軍人身分證」享全系列飲品「同品項享買一送一」優惠。同時，即起至9/30購買9月新品「冬瓜露冰咖啡」也享「第二杯半價」優惠。

圖／西雅圖咖啡提供

家樂福

家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」即日起至9月4日止，祭出限時優惠「美式咖啡買1送1」，包括全台247間超市、55間量販店通通享有優惠，且無須出示任何證件即可購買。（其中13間量販店因設備目前尚未有咖啡機）

珍煮丹

珍煮丹歡慶九三軍人節，即日起至9/7推出限時回饋優惠，現場憑「軍人證」消費，或訂購電話外送至營區單位，即可享9折特別優惠。

圖／摘自珍煮丹粉絲專頁

喫茶小舖

喫茶小舖全門市自即日起至9/18止，推出暢銷爆款「柚多柚滿、紅柚粒茶、又見青梅」，同品項「第2杯半價」優惠，而且到店購買與電話外送都適用。

圖／喫茶小舖提供

迷客夏

迷客夏最新推出3款季節限定葡萄飲品「葡萄慕昔、KUMO啵萄、萄7晶凍」。即日起至9/13，連續2週祭出LINE互動遊戲密室「萄」脫，天天不限次數動腦闖關解謎，有機會獲得葡萄新品嚐鮮券。

圖／迷客夏提供

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