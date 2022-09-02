限量1元好事堡！台中「蕃茄村精誠店」開幕超大方 粉色漢堡好吃又好拍 早起就為這一味
又有連鎖早餐展店啦！這次是早餐品牌「蕃茄村」的第二家概念店「台中精誠店」，早餐就要吃飽又吃好，在優雅的環境中享受營養又美味的餐點，美好的一天開始囉！
「蕃茄村精誠店」將於9/3盛大開幕，竟然還推出限量100份的1元漢堡！晚來吃不到，早上九點發放號碼牌，記得先定好鬧鐘！
本次的「1元漢堡」活動品項是蕃茄村經典商品「黑胡椒豬排好事堡」！原價60元的美味只要1元就能帶走。蕃茄村的招牌好事堡，主體麵包由甜菜根汁液製成，天然的粉色好殺底片啊！中間夾著鮮嫩美味的黑胡椒豬排，搭上特製醬汁，直接一試成主顧。此外，蕃茄村還有多樣的特色餐點，像是「非常色」漢堡、磚壓吐司、炒泡麵、UCC單品咖啡及手搖飲，原來這就是吃早餐的快樂！
蕃茄村-台中精誠店
地址：台中市西區精誠路180號營業時間：平日06:30-14:30；週末07:30-15:30
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