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限量1元好事堡！台中「蕃茄村精誠店」開幕超大方 粉色漢堡好吃又好拍 早起就為這一味

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

又有連鎖早餐展店啦！這次是早餐品牌「蕃茄村」的第二家概念店「台中精誠店」，早餐就要吃飽又吃好，在優雅的環境中享受營養又美味的餐點，美好的一天開始囉！

黑胡椒豬排好事堡。圖／蕃茄村提供
黑胡椒豬排好事堡。圖／蕃茄村提供

圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

「蕃茄村精誠店」將於9/3盛大開幕，竟然還推出限量100份的1元漢堡
晚來吃不到，早上九點發放號碼牌，記得先定好鬧鐘！

本次的「1元漢堡」活動品項是蕃茄村經典商品「黑胡椒豬排好事堡」！原價60元的美味只要1元就能帶走。蕃茄村的招牌好事堡，主體麵包由甜菜根汁液製成，天然的粉色好殺底片啊！中間夾著鮮嫩美味的黑胡椒豬排，搭上特製醬汁，直接一試成主顧。此外，蕃茄村還有多樣的特色餐點，像是「非常色」漢堡、磚壓吐司、炒泡麵、UCC單品咖啡及手搖飲，原來這就是吃早餐的快樂！

起司牛老麵漢堡。圖／蕃茄村提供
起司牛老麵漢堡。圖／蕃茄村提供

椒麻豬排炒泡麵。圖／蕃茄村提供
椒麻豬排炒泡麵。圖／蕃茄村提供

墨西哥牛肉蛋餅。圖／蕃茄村提供
墨西哥牛肉蛋餅。圖／蕃茄村提供

墨西哥牛肉磚壓吐司。圖／蕃茄村提供
墨西哥牛肉磚壓吐司。圖／蕃茄村提供

蕃茄村-台中精誠店

地址：台中市西區精誠路180號
營業時間：平日06:30-14:30；週末07:30-15:30

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蕃茄村 漢堡 豬排 上班族 泡麵

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