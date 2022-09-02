限量1元好事堡！台中「蕃茄村精誠店」開幕超大方 粉色漢堡好吃又好拍 早起就為這一味

又有連鎖早餐展店啦！這次是早餐品牌「蕃茄村」的第二家概念店「台中精誠店」，早餐就要吃飽又吃好，在優雅的環境中享受營養又美味的餐點，美好的一天開始囉！ 「蕃茄村精誠店」將於9/3盛大開幕，竟然

2022-09-02 10:00