被飯店耽誤的牛肉麵店！ 台北中山九昱希爾頓逸林酒店吃「臭豆腐+美味牛肉麵」 會員期間限定75折

台北中山九昱希爾頓逸林酒店推出期間限定新品「逸林臭豆腐牛肉麵」，臭豆腐獨特「奇香」溶入香濃紅燒牛肉湯頭，灑上幾匙自製配方川味花椒油，帶來新的味蕾感受！每一碗再附贈冰鎮酸梅湯，老饕們快手刀預訂嘗鮮！

湯頭濃郁鮮甜、肉燉得軟嫩又超大塊的牛肉麵，一直是「中山九昱希爾頓逸林酒店」的招牌料理，這次主廚再度發揮功力，在基本湯頭上再放上需要等待7天才能熟成的臭豆腐，再澆上祕方自煉的川味花椒油提味，牛肉麵、臭豆腐、花椒油三者完美融為一體，帶來全新的味覺體驗，還有客人覺得吃得不過癮，再加點一份臭豆腐加進去才心滿意足離開！

圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店臉書

目前希爾頓榮譽客金／鑽卡會員可享75折，普／銀卡會員享9折，每一碗還會再加送冰鎮酸梅湯1杯，讓味蕾在重口味後獲得緩和，一次就能享受大塊朵頤牛肉麵的過癮、臭豆腐的「奇香」、秘製川味花椒油的麻，快來試試這樣「三味一體」的期間限定美味吧！

台北中山九昱希爾頓逸林酒店

牛肉麵嘗鮮預訂專線：

02-66199999轉分機1621

希爾頓榮譽客金／鑽卡會員75折、普／銀卡會員9折，1碗麵送1杯冰鎮酸梅湯

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