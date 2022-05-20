精選全台10家情侶最愛&情趣加分「汽車旅館」 影音劇院設備超享受、休閒景觀SPA好放鬆

不論是情侶或夫妻，偶爾增添生活情趣是非常重要的！想讓兩人的感情升溫，不妨試試到汽車旅館一遊。今天，我們就要來分享全台推薦的汽車旅館，有多種主題式選擇的、也有汽車旅館本身就別具特色的，快來看看有哪些符合你的心頭好，選定好就約另一半出發休息或住一晚吧！

台北 闊旅館

圖片來源/闊旅館粉絲專頁

闊旅館位在台北市中心的精華地段，不僅交通和機能都相當方便，房間也走一種低調品味路線，很適合喜歡質感房型的情侶朋友。除了舒適的大床，還提供增添情趣的浴缸，小倆口可以在房裡盡情享受專屬彼此的時光。旅館也提供住宿與餐食服務，偶爾也配合旅展優惠，有興趣的朋友可以關注粉專。

地址：台北市松山區南京東路三段333號

電話：02-2175-5588

新北 Q-Motel精品汽車旅館

圖片來源/Q-Motel精品汽車旅館粉絲專頁

位在新北土城區的Q-Motel是間七星級的精品車旅館，旅館走令人度假放鬆的南洋VILLA風格，除了自然園藝造景，室內也有精緻的擺設，全館共有37間19款主題的房型，讓喜歡渡假風格的朋友隨心挑選。此外，這裡也開放大型游泳池，一群朋友想到汽車旅館派對也ok！

地址：新北市土城區中華路一段56巷38號

電話：02-2262-9999

慾望實境娛樂汽車旅館

圖片來源/慾望實境娛樂汽車旅館粉絲專頁

想體驗不同感官享受的朋友，可以考慮位在新北汐止區的慾望實境娛樂汽車旅館。這裡提供27種風格不同的房型，讓情侶能享受刺激又奇幻的氛圍。除了大膽又鮮明的色彩配置，房內更提供令人心跳加速的情趣設施，適合想嚐鮮的情侶朋友來此一訪！

地址：新北市汐止區大同路一段118號

電話：02-2641-0330

愛摩兒時尚旅館

圖片來源/愛摩兒時尚旅館粉絲專頁

圖片來源/愛摩兒時尚旅館粉絲專頁

新北永和的愛摩兒時尚旅館，是相當受年輕情侶歡迎的主題式汽車旅館。除了有多種主題房型讓情侶隨心選擇，放內更有高級的藍光電影與頂級視聽娛樂讓入住的朋友享受。部分房型更提供烤箱、按摩椅、蒸氣浴等設施，是一處能增添情趣也能好好放鬆的汽車旅館。

地址：新北市永和區仁愛路318號

電話：02-8921-7721

桃園 IF音樂商務汽旅

圖片來源/IF音樂商務汽旅粉絲專頁

喜歡享受視聽娛樂的情侶朋友，位在桃園的IF音樂商務汽旅是一處不錯的選擇。這裡除了以汽車旅館的形式開放情侶隨時來訪，每間房內更配有影城與劇院指定的高級音響，讓人隨時感受震撼的視聽饗宴。此外，官方不時也會推出優惠的訂房專案，有興趣的朋友記得關注粉專。

地址：桃園市桃園區莊敬路一段150號

電話：03-326-6066

台中 水雲端旗艦概念旅館

圖片來源/水雲端旗艦概念旅館粉絲專頁

水雲端旗艦概念旅館位在台中市七期繁華都會鬧區，除了擁有便利的交通位置，更是間以奢華時尚為主題的汽車旅館。館內高達100間以上的風格房型，並配有戶外景觀恆溫SPA造型浴池，讓情侶在此享受最高級的獨處空間。更特別的是，這裡也提供親子空間，夫妻攜帶孩子一同前往也合適！

地址：台中市西屯區青海南街159號

電話：04-2452-5678

紫禁城主題會館

圖片來源/紫禁城主題會館粉絲專頁

喜歡中國風格的朋友，可以到位在台中的紫禁城主題會館體驗特色住宿。這裡以紫禁城為主題打造，讓來訪的朋友可以體驗古代帝居的新奇感受，更可以選擇多種不同宮廷風格的房型。此外，館內也提供古著與旗袍的服裝，讓情侶到此還能享受角色扮演的樂趣。

地址：台中市南屯區大墩六街488號

電話：04-2386-9999

台南 清水漾

圖片來源/清水漾粉絲專頁

清水漾位在台南相對清幽的區域，在這裡可以享受夕陽餘暉的放鬆感，同時體驗館內精心打造的清水模質感房型。利用水木石三種自然元素，讓人感受到頂級的空間感，從房型看來就有別於汽車旅館常見的重色系與奢華。非常適合想體驗日系高質感的情侶朋友前往，部分房型提供游泳池，朋友群來此派對也可以喔！

地址：台南市南區萬年二街61號

電話：06-296-5888

高雄 打狗戀館

打狗戀館圖片來源/台灣旅圖資訊

為在高雄市的打狗戀館，館內精心規劃了35種特色風格主題房型，不論想體驗奢華、狂野、迷幻、溫柔或青春，都能在這裡找到合適的選擇。除了房型多樣化，房內空間也相當寬敞，如果是喜歡多變風格的情侶朋友，一定可以在此找到獨處的新鮮感，還能經常來此感受不同風格體驗。

地址：高雄市小港區港平路167號

電話：07-812-9988

歐閣精品汽車旅館

圖片來源/歐閣精品汽車旅館粉絲專頁

歐閣精品汽車旅館位在高雄接近交流道與市中心處，對開車族非常便利。這裡擁有汽車旅館少見的淡雅與木質系風格，適合喜歡清新又不失質感房型的情侶朋友。此外，這裡也貼心提供房內佈置的服務，若想在週年向另一半告白、求婚，都可以向館方詢問服務細節喔！

地址：高雄市苓雅區英明路268號

電話：07-724-7890

延伸閱讀>>【新北｜板橋】美麗殿商旅景觀住宿，View太美捨不得起床

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」