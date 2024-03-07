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路跑／被東京馬震撼 台灣長跑好手鄧新詮盼挑戰柏林馬

中央社／ 台北7日電
鄧新詮。擷圖自臉書
鄧新詮。擷圖自臉書

台灣長跑好手鄧新詮上週才剛挑戰完東京馬拉松，他今天參與活動時坦言有被震撼到，期許未來持續累積經驗，並再提升速度，有朝一日站上柏林馬拉松賽場。

曾是2017年台北世大運、2018年亞洲越野錦標賽國手，鄧新詮上週首度參與世界6大馬拉松之一的東京馬拉松，最後以2小時36分05秒完賽。

他今天參加日本運動品牌亞瑟士（Asics）的活動時分享，東京馬拉松非常有規模，各方面等級也很高，「有被這個賽事震撼到。」

鄧新詮已經預知到他的起跑區人數很多，因此有先特別做功課，不過由於賽前訓練的準備過程充滿信心，因此他對成績不是很滿意，「大概25公里開始掉速，但我還在找原因，感覺還有地方可以更好。」

目前在研究所專攻運動生物力學，鄧新詮對運動科學也頗有心得，尤其透過搜尋文獻，能與自己實際跑的經驗結合，「除了跑步過程的主觀感覺外，還加入一些客觀數據分析。」

接下來他預計在年底挑戰半程馬拉松，藉以提升速度，改善中後段掉速問題，期盼未來有機會站上柏林馬拉松賽場。

東京馬拉松 柏林馬拉松

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