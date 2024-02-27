快訊

疑似「談不下去」！海巡長官全撤離返台 陸方代表錯愕

亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好 將再設40台YTM

C919低價搶市場 波音、空巴備戰 官媒：3強鼎立路漫長

台南古都國際半馬3/3開跑 逾2.3萬跑者參賽

中央社／ 台南27日電
台南市政府今天宣布，2024台南古都國際半程馬拉松3月3日開。圖／讀者提供
台南市政府今天宣布，2024台南古都國際半程馬拉松3月3日開。圖／讀者提供

台南市政府今天宣布，2024台南古都國際半程馬拉松3月3日開跑，分為3個組別，屆時逾2萬3000名跑者將參賽。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，2024台南古都國際半程馬拉松3月3日開跑，分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）等3個組別；半程馬拉松組起跑時間清晨5時30分，路跑組6時，健康休閒組6時15分，以避免人潮壅塞。

體育局表示，台南古都國際半程馬拉松賽事3月3日凌晨4時起陸續交通管制，涵蓋中西區、南區及安平區，管制路段包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路2段、中華西路2段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等，管制路口架設管制時間路牌，預定上午10時完全解除管制。

延伸閱讀

路跑／「全大運金牌」何幸航大阪馬初體驗 抽筋倒地感受日本熱情

路跑／日月潭環湖賽 女跑者「虐心」跑出冠軍

為奧運選手應援 奧林匹克路跑5月11日大佳河濱公園開跑

汐止北峰國小全校師生齊路跑 為百年校慶暖身

相關新聞

路跑／日月潭環湖賽 女跑者「虐心」跑出冠軍

2024紐崔萊日月潭櫻舞飛揚環湖路跑今天在日月潭正式登場，近5千位來自各地的跑者分別參加42公里的全程馬拉松組、29公里...

路跑／法院駁回私生子母親申請 馬拉松世界紀錄跑者如期國葬

去年才在芝加哥馬拉松以2小時0分35秒改寫男子馬拉松世界紀錄的肯亞長跑明星基普圖姆（Kelvin Kiptum），日前傳出發生車禍不幸離世的消息，令國際田徑界都為之惋惜，雖意外跳出一名女子聲稱自己生下

為奧運選手應援 奧林匹克路跑5月11日大佳河濱公園開跑

4年一度的奧運即將於7月26日在法國巴黎正式登場，為了替國內奧運代表隊選手應援，中華奧林匹克委員會主辦、名衍行銷所承辦的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。