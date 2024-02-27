台南古都國際半馬3/3開跑 逾2.3萬跑者參賽

去年才在芝加哥馬拉松以2小時0分35秒改寫男子馬拉松世界紀錄的肯亞長跑明星基普圖姆（Kelvin Kiptum），日前傳出發生車禍不幸離世的消息，令國際田徑界都為之惋惜，雖意外跳出一名女子聲稱自己生下

2024-02-22 16:53