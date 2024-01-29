賽事心得／鎮西堡超馬 跑界孫耀威初百帥氣平安完賽

鎮西堡王者之路_無畏超級馬拉松

首先要感謝的主辦方以及所有志工 所有的交警 所有的補給站志工

所有的攝影師

所有的跑團私補團隊

你們辛苦了 在無畏寒風

在為跑者的我們服務

有妳們的熱心讓我們心暖暖

再次感謝你們 謝謝你們

有勇氣報名參賽的

能完賽都是勇者

沒完賽的也都是勇者

當天狀況因素種種原因

天氣心情都有很大關係

跑者心理素質也要考量自身身體狀況

不行就棄賽這也沒什麼

馬場有很多場

但身體只有一個

完賽那是種說不出的感動

儘管天公不作美

天氣只有13度 泰岡上面溫度大概只有5度

也澆不熄到場的1300位跑者

越冷我越興奮（是變態嗎）

果然有時候氣象預報也是騙人的

真的是無畏王者之路

總長度：100公里

爬升：2000公尺

第一天2024/1/20

一早從台南善化搭火車到達內灣以是下午1點左右

離入住灣月民宿還有2個小時

其實這一場我也不知道自己那來勇氣報名的

竟然報了那就跑吧

2023/7/1就打電話預約民宿

就直接付了

與 Ma Rs 約好就一起住

在這段時間其實也沒什麼特別練

每個月跑量都落在150k

我都跑教練課表

秉豐教練說

人生新體驗 平安完賽

如果跑不完 棄賽也沒什麼

這場就當訓練順順跑就好

上坡不行就大步走

下坡就順順下

補給站每一站我都進去補

如果被關門我也沒關係

好好享受才是真的

2024/1/21凌晨2點

我就起床了

看著外面的雨勢越來越大

其實當下我的心情是

超級興奮的 好久好久沒適放壓力的感覺

我最近事情很多 無法一次消耗

其實都是在半夜偷偷的哭泣

裝備在前一晚就準備完畢

天氣預報說2024/1/20會下雨 但當天天氣好的很

結果晚了一天

弄一弄搭了不認識的跑者

一同前往尖石鄉公所

謝謝他的順風車

到了會場看見兄弟姐妹們

覺得好開心 好幸福

我相信一切都會好的

讓我這一陣子心情全釋放出來

那是很舒服的 雖唯一遺憾

老婆沒能來到會場

本來就是要順便帶她一起來旅遊的

沒關係我帶著老婆的愛鼓勵

努力 堅持 我絕不能倒

我倒了沒人能照顧妳了

5點頂著毛毛細雨起跑

謝謝傳哥細心提醒我路線

陪跑了一段路

還有乃安 哲修

可能是天還黑的

轉個灣怎麼大家都不見了😂

（絕對不可能我跑太快）

絕對不可能 你們說 對吧

鎮西堡王者之路_無畏超級馬拉松

這是我人生100k超馬

想想我跑步是在

2022/3/1開始跑步

2022/10/30完成初馬

2023/9/10完成50K

2024/1/21完成了鎮西堡百K

真的很不簡單 回想過去初衷 進步那怕一點點

我做到了 相信自己

天上的親人 你們看到了嗎

我做到了 我從一個浪子到現在回頭

那一瞬間很感動

從開賽起的八個小時內

全程下著傾盆的冰雨

然後下午二點一度出大太陽

跑到折返時我的身體以不是自己的

這時考驗的是毅力

適狀況不勉強自己

因為我超級餓😂

怎麼吃都不會飽 這站吃飽還沒到達下一站又餓了

看著凍僵的手指像香腸

差一點就誤吃自己的手

你看我多餓

跑超馬要自己找樂趣

自己做好心理調適

適時去調整

也沒特別注意時間

關門就被關門也沒關係

至少自己努力了

折返點過拍完照再次回到泰岡 這時60K

去時我沒停 想說趕快下去折返回來在補給吃飽喝足

下坡高速跑到秀巒軍艦岩

繼續跑跑走走撐過爬回宇老這個大坡 大概剩下20K的長下坡

下坡只能開6分速

不然腿會爆

刷刷刷一路刷卡 其實我是餓了

想趕快到補給站喝點熱的

在來一瓶可樂

每喝一瓶可樂

我就又復活了 這是我的習慣

但也不是每個人像我一樣

能吃又能跑的

下坡就順順跑

平路就平常訓練跑

上坡就走走走我們手拉著手

14:21:45我孫耀威回來了