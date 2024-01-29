賽事心得／鎮西堡超馬 全台最硬超馬、低溫雨戰百K

鎮西堡超馬舉辦來到第10周年，這也是我人生第二場百K賽事，在比賽那天正巧遇到寒流來襲加上凌晨飄著雨，就知道這場將會是場硬戰。在去年確診復原後慢慢恢復長距離訓練，準備約半年多時間，希望可以輕鬆完賽不要受傷，面對極端氣候最終還是靠著意志力完成了鎮西堡100K。

由13知路跑協會主辦的鎮西堡王者之路被許多人譽為全台最硬的超馬百K，今年舉辦滿10周年紀念，取名無畏。分50K、80K、100K組共有1千多人來挑戰，為了這場我也花了半年多練習準備。之前我的初馬就報名了奮起湖100K，總爬升2400m也讓我膝蓋受不了，跑者膝也痛起來。跟著跑團一起報了2024的鎮西堡100K，也是我第二場馬拉松，鎮西堡100K來回爬升2900m，關門時間14個半小時，這次決定努力練習，希望可以更輕鬆地跑完不要受傷，以完賽為目標就好。

跑步真的很花費時間，都只能利用下班去跑，或者假日去拉更長的距離，平均每個月大概就維持在200~300K的跑量，幾乎一出門就是半馬起跳，維持幾個月後開始慢慢習慣長距離輕鬆跑的感覺。

平常會跑自行車道、綠園道平路比較多的地方，慢慢把距離拉長。

鎮西堡超馬是山路陡坡，爬山+跑步的爬升訓練也很重要。我個人就滿喜歡跑山路的，車子不多又有山景可以看，上坡累了就慢慢走，下坡又可以跑得很輕鬆。

大概跑到賽前1、2周就開始降跑量讓肌肉恢復，去給人按摩拉筋放鬆，每天睡飽飽維持好精神，把自己調整到最佳狀態好準備比賽。

賽前一天跟著跑團包了新竹的民宿養精蓄銳，也到附近的餐廳享受當地美食，這裡隱藏不少原住民部落美食餐廳。這間紅磚美食坊在新竹尖石鄉往山裡走的路旁就會看到，顯眼的紅磚矮房，主打山產野味、各式合菜料理，從雙人到十人套餐都有。老闆熱情且好客，菜色平價也好吃，適合跟朋友們來這裡小聚吃個飯。

前一晚不斷關注著天氣預報祈求是個好天氣，想不到凌晨開始下起不小的雨，似乎沒有要停的跡象，又濕又冷的天氣，難道這是無畏的考驗，也只能硬著頭皮上了。

凌晨05:00大家準時起跑，還沒開始跑我的鞋裡已經濕透，突然有點懷疑人生，也不知道這樣的天氣跑不跑的完，不過有這麼多跑團朋友陪伴，也多了幾分讓我堅持下去的動力。

最煎熬的是前面的20K幾乎一路都是上坡，然後大家也是都淋著雨在跑，我的完賽策略為了後半段能保持體力回程，上坡幾乎都用快走通過節省力氣。

前面天黑一度跑到崩潰邊緣想放棄，跑到大約7點多才逐漸天亮，這時彷彿才跨過心裡那一到坎，感覺又可以堅持跑下去了。

所幸小雨停了一會兒，才能看到旁邊不斷湧出的雲海美景。

爬升20K後接著就是一路陡下10K到秀巒部落，沿途天候不佳也是看到陸續有人棄賽，這時我感覺身體狀況還可以就決定繼續跑，撐到折返點再看情況。

30K後又是連續的爬升上坡，將近8、9百的爬升我也是維持快走不敢停下來，遇到一小段平路還是會跑起來，沿路的補給站也不敢停留太久，補點水跟熱食又繼續趕路，很感謝在這麼冷的天氣幫我們準備好吃熱食的補給站員工。

花費剛好7個小時抵達100K折返點鎮西堡部落，看到時間非常充裕我才鬆了一口氣，回程除了還有一段10K上坡要走，幾乎都下坡順順跑回去肯定能完賽。

約莫下午雨才漸漸停下來，幸好前面我還有堅持住，回程時就盡量讓自己放鬆，注意每一個腳步，然後欣賞鎮西堡沿途風景。

遙遠的部落風景真的很美，後山全是滿滿的雲海，天氣冷的關係，也看到一些櫻花樹已經搶先開花。

沒親身來過鎮西堡真的不知道這裡風景這麼美，不過下次坐車上來就好，跑步實在太累了哈哈。

雖說時間上很充裕，但回程也顯得特別漫長，還好也是有遇到自己跑團的朋友可以一起互相拍照聊天也比較沒那麼無聊。

回程我幾乎每個補給站也都是有停留一下吃點東西，食物消化轉換能量也是需要時間，很怕水跟鹽分補不夠跑到腳抽筋，前面就白費了。

終於來到70K的地方，回程有10K的長距離上坡要走，還好平常都有爬山的習慣，讓我可以沒有壓力的通過這一段。

熬過上坡10K最後的20K下坡有信心可以完賽，天色漸暗，也有不少人棄賽上回收車，補給站志工依然堅守崗位陪我們奮戰到最後一刻。

最後關門前還剩下十幾分鐘，我終於完成了！幸運的是這次跑完沒有受傷，狀況也還不錯，很感謝跑團隊友互相加油打氣以及辛苦的工作人員、醫護人員、補給志工一路陪伴跑者，讓我們可以順利完賽。

即使做好萬全的準備，也無法預料氣候的變化，應該是我目前跑過最虐心的一場，也算是來到了人生新高度。不到10度的天氣還淋了將近10小時的雨，還好有一次通過不用再補考了。鎮西堡百K真的是很值得參加的一場賽事，雖然陡坡很硬，沿途風景也算非常美，這一場也成為我人生中難忘的回憶。