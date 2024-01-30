賽事心得／渣打香港馬拉松 體驗人生第一場海外魔鬼賽道

自己參與跑步這幾年來都是在台灣，舉凡臺北馬、渣打臺北馬、長榮馬、北港媽祖盃等從不缺席，唯獨就是從未參與過海外馬拉松，在心裡難免造成小小的遺憾，因此看到2024年1月香港要舉辦渣打馬拉松時，就迫不及待的參與抽籤，當公布抽籤結果時心裡非常興奮自己能夠抽中，當完成報名後，官方會提供專用app，可以用來分享成績、自拍、以及預約領取物資(香港稱跑手包)。

上述報名程序完妥後，為讓自己有多一點時間可以運用，我在1/20搭早班7點飛機前往香港，等到入境手續完成搭機場快線到市區已經差不多10點40分左右，順便去一下FB社團推薦在尖沙嘴地鐵站旁的「紅茶冰室」，雖然排隊但因為翻桌很快所以排不到10分鐘就輪到我，我個人非常推薦這家菠蘿油外酥內軟超好吃的，榨菜肉絲米粉我就覺得還好，餐廳人員服務態度也還算不錯，至於價格嘛...香港的消費都很高，既然難得來就別斤斤計較，吃的開心才重要。

就我去香港的經驗來說，菠蘿油沒有遇過難吃的，所以如果跑友有機會來香港參可以「閉著眼睛買」不用太擔心。在享用美食之後就是去銅鑼灣維多利亞公園內領取物資，當天天氣晴空萬里相當好，公園內人很多，動線很清楚，或許是因為預約制分批領取，在工作人員引導下現場排隊不到10分鐘就輪到我，領完順便看看他們的廣告宣傳，基本上跟臺北馬沒有太大差別，比較特別的是香港會把參賽跑者的名字全部印在看板上，可以讓跑友拍照留念。

老實說大會指定的行李寄物袋我看了之後覺得很像垃圾袋，這方面我覺得我們臺灣路跑賽用的衣物保管袋確實好很多，好在終點距離我住的飯店很近，為避免麻煩所以就不寄物。攤開大會給的物資除號碼布(背後含晶片)外，還有跑者手冊、跑T、防曬乳試用包、洗衣球、食用蜂蜜、4號電池、肌肉貼布、沐浴乳及海鹽糖果，整體來說普通，我在台灣也把一些補給能量包帶來，對於大會給的物資好壞我沒有那麼在意。

這屆賽事有高達74,000人參加，所以大會採分批分流起跑，我是被排在半馬第三組，起跑時間是上午8點30分，比起台北確實相對就晚，但至少我可以稍微多睡一會，對我來說也是福利，比賽當天我搭地鐵大約開賽前1小時到尖沙嘴起跑會場，此時跑友們已經陸續抵達，看到大會人員已經在台上嗨東嗨西，廣東話我也聽不懂，比賽時間快到時我用最快速度擠到前端避免太晚過閘門影響到成績。

這次賽事我參加的是半馬，路線由尖沙嘴彌敦道起跑，在旺角左轉亞皆老街接到連翔道上西九龍公路及青葵公路(也就是高速公路)原路迴轉，然後就開始進入賽事亮點「西區海底隧道」，接著進入港島路線，直到銅鑼灣維多利亞公園為止，平均每3公里有一個補水站，對於有經驗的跑來說已足夠；另天氣方面，我記得當日天氣約15-20度沒下雨，氣候宜人對於跑者來說相當適合破PB。

上述路線中，以「西區海底隧道」為賽事最主要的亮點，這隧道大約2公里長，我進入隧道時一開始有點擔心空氣很差不通風，所幸進入後感覺這隧道通風性相當好且沒有悶熱感，中途還聽到許多跑友在裡面鬼吼鬼叫製造熱鬧氣氛，最硬的部分則是在出隧道前賞給跑友們約500公尺的長緩坡，原以為出隧道後就會變得很好跑，結果是繼續爬坡接上港島高架橋後路面才稍微平緩，而後抵達中環後下到平面道路，在終點前1公里處通過「馬師道天橋」那很陡的坡之後，才平路沿軒尼詩道、怡和街直達終點，大體來說，這賽道平路、長緩坡、陡坡、長隧道全部都遇到了，確實不好跑，難怪有「亞洲第一魔鬼賽道」之稱。

(照片上:西隧跑出來拍一張，跑的有夠累；照片下:抵達終點留念)

在比賽結束後就去工作人員那領取獎牌和完賽物資，包含香蕉、能量棒等等，成績優劣我不在意，最令人難忘的還是自己能夠在海外參加馬拉松且順利完賽的喜悅，未來有機會我還是繼續努力會再參加，並且拿下比現在更好的成績，除此之外，也別忘記自己在完賽之後，好好犒賞自己享用香港的美食。