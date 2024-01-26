賽事心得／萬丹紅豆馬拉松 充實的一天

紅豆生南國，春來發幾枝。願君多採擷，此物最相思。

唐代詩人王維所作的這首五言絕句《相思》。不曉得相思的程度能有多深？過了新的一年，在寒冷的冬夜裡喝上一碗老婆煮的熱呼呼、甜味適中的紅豆湯，不得不說甜蜜的滋味也不過如此。老婆說這一小鍋的紅豆湯是之前到屏東跑紅豆馬，完賽禮之一的兩包紅豆拿來煮的。而我們台灣屏東縣萬丹鄉最負盛名的農產品便是紅豆。記得2017年也有跑過一次萬丹紅豆馬，那時老婆、小孩也跟著一起下屏東遊玩。事隔六年，兩個小鬼現在一個大三、一個高二，自然也都不跟了，只剩我們兩老自己出遊、跑個馬，順便到屏東跨年。

禮拜六跨年前一天，十二月三十號凌晨十二點多，不知道自己哪根筋不對，跟老婆說有點想喝台南的牛肉湯，她居然也答應了，前提是她要在後座睡覺，到台南再叫她起床，五點多、天都還沒亮，開車到達位於台南市海安路上台南牛肉湯的三大名店之一。想說店門口沒什麼人，我們算早到了，詢問店家之後，我們拿到最後一張號碼牌，三十號。店家請我們六點十分左右再過來。見著已經有人已經在開動喝湯了，好奇詢問一下，他們這桌是幾點到的？女店員回說：他們凌晨兩點多就先來領號碼牌了。我的媽呀！我都覺得我很認真了，原來還有人比我更瘋。只好先回車上，小瞇一下，等一下再過來喝湯，六點左右，天色已亮，小小的店家已座無虛席，店門口大排長龍，目測現場至少有二、三十位老饕在排隊，這時候才慶幸好險有拿到最後一張號碼牌，晚點到的話至少要站著排隊一個小時以上吧！

真羨慕台南人一大早就有超讚的溫體牛肉湯可以享用。喝下第一口，便覺得辛苦開車下來、一切都值得了。喝完牛肉湯，早上在府城台南來個半日遊，跟老婆騎著UBIKE逛逛、走走、看看臺南祀典大天后宮、臺灣祀典武廟、赤崁樓、臺南孔廟、臺南市美術館，吃了幾家在地特色美食。下午開車到高雄澄清湖散散步，傍晚再入住屏東市郊的汽車旅館。前一晚沒什麼睡，晚上八、九點便在床上昏睡去了。住宿點離會場屏東縣萬丹鄉萬丹國中蠻近的，開車十幾分鐘便到了。五點半左右寄好包包、等待六點開賽。印象中之前的會場好像在萬丹國中隔壁的公園。然後查看一下路線也跟2017年跑的不相同。其實這也蠻好的，像是又參加了一場新賽事。半馬組跟全馬組一起在六點鳴槍起跑，一大早屏東萬丹天氣微涼，是個適合跑步的好溫度。

起跑後從萬丹國中後門出發，繞到萬丹鎮上，跑了2、3k後，進入鄉間小路。不時得往一旁的田地張望，來自都市的我有點好奇，一株、一株的紅豆到底長怎樣？後來才聽老婆講，今年紅豆已經採收了啦！田地枯掉、那黃黃的一大片就是紅豆田了。怪不得我看了老半天，一路上也沒看到半顆紅豆。

16k左右，越過河堤往屏東河濱公園跑去，過下淡水溪鐵橋後到19k左右的折返點。折返後跑到28k處，全馬直行、半馬組左轉。到了30幾k，該來還是會來，果然開始掉速了。在萬丹新興國民小學這邊繞了5k多好大一圈，再折返。不知道是不是有點爆掉的關係，繞這一大圈跑起來感覺好累。最後2k多，跑在一路筆直的上蚶路跟四維西路上，加上這時候天氣熱了起來，真得是欲振乏力。明明短短的，起終點拱門就在前方，但就是衝不起來，到了最後剩50公尺才勉強加快跑速、衝一下終點線。

跑完，在會場喝了兩碗超好喝的紅豆湯、吃了一支紅豆冰棒，大會發的便當吃不下了，回汽車旅館好好泡個澡再吃。午睡一下，午後跟老婆到屏東市區，近年來曉有名氣的網紅打卡景點《勝利星村創意生活園區》逛逛，晚上到屏東夜市吃吃小吃。最後再到屏東公園欣賞最後一晚的聖誕燈會，剛好後頭屏東縣立體育館旁的大空地正在舉辦2024屏東跨年晚會，順道過去瞧瞧湊熱鬧、聽了幾首歌。回到汽車旅館已晚上十點多，打開電視本來想跟兩個女兒來個跨年倒數計時、手機實況視訊連線，結果終究還是要服老，這一、兩天玩太累了，還沒午夜十二點，跟老婆俩個人已雙雙陣亡、一起夢周公去。看來2023年的最後一天，有充分的給它利用、過得很精實。