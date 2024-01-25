年度大賞／運動筆記女神出爐 孕媽咪摘下后冠！

2023 年度大賞來囉！為期 4 天的筆記女神票選在 1/23 晚上 21:00 正式截止！今天就為大家揭曉前十名，其中最夯的孕媽咪，挺著大肚子在台南秋季馬拉松上奔跑的這一幕引發跑友熱論，就連藝人小豬也親自現身留言：「太美了啦！！！」，最終孕媽咪以 1,991 票當選，成為 2023 年度筆記女神。

❤第十名｜2023 ELLE Run With Style-台北站｜攝影：徐拔｜票數：168

❤第九名｜2023長榮航空城市觀光馬拉松｜攝影：徐拔｜票數：203

❤第八名｜2023長榮航空城市觀光馬拉松｜攝影：徐拔｜票數：214

❤第七名｜2023四重溪金色溫泉路跑｜攝影：DoctorH｜票數：272

❤第六名｜2023臺北馬拉松｜攝影：SOUNDONLY｜票數：308

❤第五名｜2023台北星光馬拉松｜攝影：神鵰大俠｜票數：319

❤第四名｜2023 ELLE Run With Style-台北站｜攝影：徐拔｜票數：341

❤第三名｜2023臺北馬拉松｜攝影：SOUNDONLY｜票數：377

第三名的女神，可是跑友們號稱的「華航宋慧喬」，綜合跑友在投票區的留言，有人說「原來這就是傳說中的慧喬」、「氧氣女神」、「好陽光」，就連運動筆記攝影師也喊聲「當選！當選！」，本尊現身回應：「謝謝大家，2024 繼續一起大口吸氧！」

❤第二名｜2023將軍漁港馬拉松｜攝影：小得哥｜票數：557

綜合跑友在投票區留言，有人號稱這位女神為「跑界林志玲」，也有人稱讚「身材好好」、「健康美」、「擁有陽光的笑容＋健康體態的慢跑女神」，而熱愛毛小孩的本尊也現身留言，感謝所有跑友的支持！

❤第一名｜台南秋季馬拉松｜攝影：小宇｜票數：1,991

第一名的最美孕媽咪，綜合跑友於投票區的留言，除了直呼「太美了！」、「這位一定要支持的」、「強者孕媽媽是也」、「最美小天使」等之外，藝人小豬也現身稱讚，讓孕媽咪再興奮不過！而這位孕媽咪也在留言區上傳寶寶的照片和各位跑友分享：「謝謝大家！照片大肚子裡的孩子已經登陸地球，讓我給平安健康擠出來了，目前快兩個月。感謝運筆幫忙記錄下孕肚的我，現在回首看真的還是覺得很棒，運動流汗真好，也謝謝台南秋馬，2024 年大家也要支持台南在地的好賽事唷！」

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責任編輯：Eulla

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