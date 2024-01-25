四重溪溫泉路跑元宵節登場 居民私補不手軟端出超狂特色美食

2023 四重溪溫泉起跑。圖/LAVA 鐵人三項公司

由 LAVA 鐵人三項公司協辦的四重溪金色溫泉路跑，去年在筆記評分獲得跑友好評拿下了 4.9 顆星（滿分 5 顆星）的高分！今年將在 2/24 舉辦，當作四重溪溫泉季的壓軸活動，賽事起跑時間則從去年的早晨改到了下午。賽道上除了大會豐盛的補給之外，在地民眾的私補更是大拇指等級，讓選手直呼：跑步的動力都來了！

2023 年拿下 4.9 顆星好評的四重溪金色溫泉路跑，分為半馬、11 公里挑戰組以及 4.5 公里的趣味組，有參賽的跑友表示：「那年的賽道沿著河道前行，可以欣賞稻田美景和山景，整體的賽事氛圍相當的舒服，只不過希望起跑時間能夠再提早一點，因為早上七點出發，後段的溫度還是偏高，如果再早一點，可以更享受整體賽事，如果還有下一屆，一定會來參賽！」而戶外運動咖的藝人小嫻的初半馬賽事也是獻給 2023 四重溪金色溫泉路跑！頂著腳傷以 3 小時 4 分 59 秒成功完賽，小嫻表示：「跑一次半馬才知道，原來人體這麼神奇！而且初半馬能在四重溪金色溫泉完成真的好幸福，沿途風景超漂亮。」

藝人小嫻於 2023 四重溪金色溫泉路跑挑戰人生初半馬。圖/運動筆記 DoctorH

而今年的四重溪金色溫泉路跑將於 2 月 24 日元宵節盛大登場，今年的組別同樣分為半馬組、12 公里挑戰組以及 3 公里趣味組，不過有別於去年的早晨起跑，今年將賽事時間改到了下午。屏東縣政府說明：「本屆規劃從下午開跑，以四重溪溫泉公園為起點，沿著 199 縣道一路從車城鄉跑到牡丹鄉，經過石門古戰場、牡丹水庫，以及四重溪畔的水防道路，同時欣賞到金色的日落時分，已有近千位民眾報名參加，可以跑完步後泡溫泉、欣賞燈飾，當天還有溫泉小農市集和親子電影院，歡迎民眾帶著家人享受美好的元宵時刻。」

圖/LAVA 鐵人三項公司

屏東縣政府交通旅遊處強調，今年賽事補給充滿在地特色，包含芋粿、鹹蛋、吉拿富、糯米腸等屏東美食，車城鄉保力村更由村長率眾特製拌麵線、火龍果果醬吐司、黑豆豆腐乳吐司作為特色補給，更加碼提供海南雞飯、肉骨茶湯、娘惹糕等給選手，讓選手直呼：跑步的動力都來了！

圖/屏東縣政府交通旅遊處

賽事紀念衣則是以溫泉季主視覺的山、大地、泉水及燈籠作搭配，21 公里半馬組及 12 公里挑戰組以簡約的白色散發南國溫泉風情，3 公里趣味組以亮眼的黃色代表四重溪的溫暖牽絆；完賽獎牌是以燈籠作延伸，搭配山與溫泉的形象，牌身使用金色營造出日式溫暖的氛圍；另外，21 公里半馬組及 12 公里挑戰組還加碼送出屏東神奇辣椒醬─「金松辣椒醬」，或沾或炒皆宜，嘗嘗屏東人最愛的那一味，讓民眾一秒到屏東。

2024 四重溪金色溫泉路跑補給。圖/LAVA 鐵人三項公司

雖然沿途補給滿滿滿，當地居民的私補聽了更是讓人口水直流，不過位在南國屏東的它，去年於早上 07:00 起跑，賽中溫度就一度飆升到 32 度，若今年改至日頭正旺的下午三點起跑，參加的跑友可就要特別注意補水，在金黃的稻田美景的陪伴下平安順利完賽！

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新聞來源：屏東縣政府交通旅遊處

責任編輯：Eulla

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