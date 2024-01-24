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賽事心得／亞瑟士路跑賽 跑出100分的生日馬

運動筆記／ Tsai Mokey

照片來源：ARC

2024/01/21 是我43歲生日，許了一個半馬破百的生日願望但，生日願望往往都不太容易實現~笑是的，我的半馬沒有破百但，這場卻是我跑得很開心的一場賽事。

經過ARC 10周的訓練課程，在忙碌的工作之餘，總是努力擠出練跑的時間，因為我有個生日願望希望實現，老實說自己課表完成度並沒有100%，但質量課表肯定沒有放過，至於慢跑就能跑盡量跑，想到有幾次為了練課表選擇跑步上班，都覺得自己有點瘋狂~哈

賽前一天

早早到宜蘭去，心想既然是生日馬，就來一場開心跑旅。吃吃喝喝+泡湯後，心想訓練營最一個課表慢跑30分鐘，就到梅花湖去跑，慢跑一圈+配速跑一圈+慢跑一圈，完成課表下課。

早早吃飽就回飯店休息，但肚子卻隱隱作痛拉了肚子，心想完蛋了，在這時間腸胃不適不是好現象，說實在心裡有點受到影響，但還是讓自己放鬆些趕緊睡覺。

賽事當天

早早起床，肚子依然有點不舒服，但為了要補充能量還是吃了一根香蕉，沒想到出門前還是拉了肚子(哀)，看來今天腸胃不太配合。一路前往會場的途中，告訴自己今天是自己的生日，就開開心心順順跑完就好，沒有達標沒有關係，無傷完賽比較重要，因為肚子不舒服也做好DNF的心理準備。

訓練營的最後一堂課

跟著同學們開心的暖身跑，跟隨教練做完動態熱身後，拍了團體合照，我們就準備上場囉~

照片來源：ARC

照片來源：ARC

站在起跑線上，心情非常的緊張，因為帶著腸胃不適的忐忑心情，不斷提醒自己起跑時不要衝，慢慢跑先感受體感再決定配速。起跑用5分速慢慢進行，天氣很涼爽自己順從體感慢慢加速到4:45左右，很順利的跑到折返點約9K，準備在10K做第一次補給，但因為水站雙邊共用，我必須逆向進水站補給，因為人實在太多，被迫停下來補給再離開水站，耽誤了許久，接著面對微微上坡與逆風，體感也變得沉重，眼看自己不斷掉速，整著心情大受影響，看來無法達到破百目標是肯定的，後面的路程就全憑體感跑不再看錶，能努力多少就盡量努力。

記得自己跑完梅花湖後，雙腳非常痠痛肚子也好痛，二度停下來休息補水，但感謝的是在賽道上遇到琇慧，激起我努力跑下去的動力，當下看到同學們真的突然覺得這一路上自己並不孤單，就剩下最後的4K就努力好好完成，而在最後跑進終點時，我抬頭看著計分板上的時間，我完成100分的生日馬~YA YA YA~

照片來源：尋寶網/沈明陽

沒有跑出破百的目標，但跑出100分的生日馬成績也是可喜可賀。

照片來源：ARC

這10周來，感謝老鄧教練的指導，最令我感動的是在彩虹橋配速跑，教練騎著腳踏車幫每位同學拍攝，並在旁給予建議與指導，那一番話我放在心裡，思考了許久，也提醒自己在追趕速度下，感受一下自己的體感而適時調整；也感謝雄哥助教在訓練期間領跑，雖然有時跟不上，但有人帶頭配速跟在後面真的很幸福；也要感謝同學們，金蘭/奕嘉/美雲/琇慧/天進，讓我能夠跟隨大家併相互前進開心度過10周的時光，謝謝你們。

賽前在彩虹橋團練賽前配速跑；照片來源：ARC

很多同學都跑出很好的成績也大破PB，很替同學們開心；雖然我沒有如願破百有小小失落，但我知道，因為這場賽事的不完美，給足自己滿滿的動力繼續努力下去，我知道下一場一定會達標~謝謝自己努力到最後，跑了一場開心100分的生日馬，雖然腸胃不適與補給失誤，但也得很多難得的經驗，我想這算是收到一份另類又驚喜的生日禮物吧~笑最後一刻與老鄧教練合照，謝謝教練的指導~END~

馬拉松

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