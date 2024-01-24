賽事心得／廣州黃埔馬拉松 禮重情義更重的金牌賽事

已慢慢步入2023年的尾聲啦~~所以中國大陸的馬拉松賽事在12/24這天的比賽場次沒有幾場，但還是有值得拿出來跟大家分享的就是這場廣州黃埔馬拉松，因為網上主題是「多項賽會紀錄被打破」；這場比賽是中國田協金牌賽事+世界田聯精英標賽事!!其中本場比賽參加的中國大陸的馬拉松名將尹順金已連續十周都在跑全馬，而另一位名將岑萬江是在上周在福州馬拉松刷新PB；還有大陸的半馬女神殷曉雨在這場比賽獲得了第103個冠軍!!

但比較有趣的是!! 比賽的「豪華」參賽包竟重達 3.13kg !!!除了號碼布、精美參賽服外參賽包內還有-藍月亮運動型洗衣液（2kg)-高露潔蘆薈蜂膠味漱口水(250ml)-高露潔檸爽亮白牙膏（120g)-廣氏鳳梨啤（330ml)-統一湯達人杯面（145g)-千優穀刺梨汁（240ml)-康比特能量膠(40g)-限全半馬-HOW DO U DOOL運動胸貼-限全半馬-RQ號碼扣-限全半馬-旺旺O泡果奶（125ml) -限歡樂跑-燕口福燕窩100元代金劵

接以下內容來自網路：「3，2，1」響徹天際，人潮歡呼著沖出拱門，透過CCTV5的直播鏡頭，現代汽車·2023廣州黃埔馬拉松賽開啟見證幸福之旅。本次賽事共吸引了來自16個國家和地區的選手報名。組委會還邀請了14名來自肯亞、衣索比亞、烏干達、摩洛哥等國家的外籍精英選手參與賽事，更有尹順金、岑萬江、李丹等國內一眾好手參加。今年「黃馬」遇上寒潮，體感寒冷，依然抵擋不住選手們的熱情。歡樂跑的隊伍彌漫著歡聲笑語，全半馬選手則用汗水詮釋競技的魅力。

2小時13分06秒，冠軍沖線！來自衣索比亞的選手Tadesse Mamo Temechachu獲得了現代汽車·2023廣州黃埔馬拉松賽馬拉松男子組冠軍！Tebalu Zawude Heyi以2小時13分12秒的槍成績獲得亞軍，Demiso Legese Gudeta以2小時13分35秒的槍成績獲得季軍。

國內選手岑萬江、尹順金的表現也十分亮眼。他們分別以2小時14分25秒、2小時14分47秒的槍成績，打破賽會中國籍選手紀錄！

馬拉松女子組冠、亞軍均打破「黃馬」賽會紀錄！來自衣索比亞的選手Tigist Bikila Deme以2小時27分57秒的槍成績摘得馬拉松女子組桂冠！GENET ABDURKADIR HABELA以2小時29分21秒的槍成績獲得亞軍。季軍由Aamelmal Birara Tagel獲得，用時2小時29分31秒。國內選手方面，李丹以2小時35分37秒的槍成績獲得馬拉松女子組第五名，這一成績也成功打破了賽會中國籍選手紀錄！

半程馬拉松的競爭同樣激烈，男女組冠軍雙雙打破賽會紀錄！周友發以1小時07分13秒的成績奪得半程馬拉松男子組冠軍。賴曉斌以1小時07分47秒的成績獲得半程男子組亞軍，谷陽旭以1小時08分12秒的成績獲得半程男子組季軍。

殷曉雨以1小時17分34秒的成績奪得半程馬拉松女子組冠軍。肖豔和唐偉以1小時22分39秒和1小時23分58秒的成績分列半程女子組亞、季軍。

本屆賽事攜手現代汽車一同打造環境友好的「綠色零碳黃馬」，以科技助力綠色環保。在這條全新的「黃馬」上，20000名跑友蓬勃的心跳在同一刻彙聚，熾烈的熱愛盡情盡興燃燒。南國的河流不會封凍，12月的黃埔，依然是如花似錦、生機勃勃，所有的生命仍是熱氣騰騰的。選手們從風景如畫的鳳凰湖出發，途徑高新科技產業地標中國納米谷、黃埔區重點民生工程廣汕路隧道、充滿青春活力的高校廣州商學院、知識城首個旗艦產業園中新智慧園、擁有眾多頂尖生物醫藥項目的國際生物醫藥創新園、廣州本土的“獨角獸”企業粵芯半導體，最終抵達九龍湖。

這是一條彙聚了集中創新要素、領先技術成果、一流公共配套、優美生態環境的「最強」馬拉松賽道。參賽者在參與比賽、觀賽者在欣賞比賽的同時，也能借此機會領略知識城的高品質發展成果。

「跑者至上」，對於黃埔馬拉松而言，從來不僅僅是口號，而是承諾，更是踏實的努力。正逢「黃馬」五周年里程碑，組委會在選手參與體驗方面做了諸多設計，凝聚了「黃馬」滿滿的誠意。這份誠意，貫穿賽事全程。賽前，推出報名退改服務，允許已報名成功的選手根據個人情況選擇「退賽」或「更改項目」；通過短信提前通知比賽的時間、地點、天氣狀況、領物注意事項等資訊。博覽會期間，推出公交免費接駁服務、發放超3公斤重的「最具分量」豪華參賽包。

賽事當天，所有參賽選手憑藉參賽號碼布可免費乘坐地鐵，同時，地鐵部分線路首班發車時間提前至5:00；在沿途和起終點設置81個具有黃埔地方特色的氛圍展演點；賽道沿途更有黃埔區文化館設置的8個加油站，其中包括舞臺表演、歌曲演唱、武術表演、醒獅舞龍、啦啦操等特色節目表演，助力選手參賽。

賽後，延續冰敷、拉伸、美食、獎牌刻字、完賽證書列印等服務.......此外，「黃馬」公益也在持續發力，本次賽事繼續開放公益慈善報名通道，共有228名選手報名，以實際行動幫助更多人「跑向幸福」。

今年的完賽獎牌和參賽服也是意義非凡獎牌立足「‘芯’動黃埔」的設計理念，以黃埔晶片產業及古幣造型為設計靈感來源，特別在獎牌視覺中心設計了動感凹槽位，並融入黃埔的海絲文化元素，通過歷史文化與現代科技的碰撞，構建出有機鮮活的魅力空間及新舊交融的黃埔風貌。 參賽服以「木棉紅」為主色調，通過絢麗的色彩、靈動的線條及地標建築展現黃埔豐富的人文景致和澎湃的活力。

今年「黃馬」迎來了具有特殊意義的五周年，為此，賽事還精心打造了系列「黃馬」文創產品，增加「黃馬」文化傳播的深度與廣度，為黃埔形象增添了新的魅力。這就是「黃馬」！用精細化、便捷化、人性化的賽事服務，傳遞冬日裡特別的溫度，讓五湖四海的跑者遠道而來，來時滿懷期待，走時滿心留戀。特別是有許多跑友將黃埔馬拉松作為自己的必跑賽事，自賽事創辦開始，每屆都如約參賽。據統計，這樣的跑者共有1214位。賽事組委會也為從不缺席的忠實跑者準備了多重福利，以感謝他們對「黃馬」多年來的信任和支持。

本次賽事在傳承前四屆成功經驗的基礎上，積極推進更專業的賽事執行，嚴格按照世界田聯精英標牌賽事辦賽標準進行打造。為了優化領物流程、提高檢錄效率，此次「黃馬」在賽事博覽會「選手領物」、比賽日「選手檢錄」環節採用了掌脈識別技術，有效地杜絕替跑、蹭跑、號碼布造假等違規行為，保證比賽的公平公正。

賽事的成功舉辦，少不了志願者的艱辛努力。本屆賽事共招募3520名志願者，為參賽選手護航。一場馬拉松，沸騰一座城。自2017年創辦至今，黃埔馬拉松已經不僅僅是一場體育的盛會，更是屬於黃埔的節日。為營造良好的賽事氛圍，豐富「黃馬」文化內涵，此次賽事推出了一系列豐富多彩的配套活動。在賽事博覽會期間同期舉辦2023年廣州國際購物節黃埔區分會場暨名優產品展銷活動，集中展示「黃埔特色」和「黃埔製造」的名優產品；面向黃埔中小學生推出「童畫黃馬」活動，擴大賽事的影響力，宣導青少年兒童強健體魄；發佈「我與黃馬相伴5周年」活動，留下屬於我們的黃埔記憶；啟動「黃馬」線上賽，為全國跑友提供雲端奔赴「黃馬」的機會，共同感受黃埔的熱情與活力；在終點舞臺區，聯動人生100挑戰賽組委會，舉行2024人生100挑戰賽啟動儀式，讓「健康奔跑超過100歲」的理念傳播觸達更多跑友。

值得一提的是，今年「黃馬」還組建了教育體育系統方陣、黃埔鐵軍第一方陣、科技創新方陣、「E企跟黨走」互聯網企業方陣等12個特色方陣。特色方陣的組建充分調動了各個群體參與體育運動的積極性，展示了黃埔各界積極向上的形象、蓬勃發展的精神狀態。一場場精彩紛呈的賽事配套活動，拓展了「黃馬」的受眾面和認知度，構築出以「黃馬」為主題的節慶感，使「到黃埔去，跑向幸福」的賽事主題更加深入人心。黃埔馬拉松先後獲評「中國馬拉松金牌賽事」、「世界田聯精英標牌賽事」。這份來自於外的肯定，更是「黃馬」自我向內的要求與再接再厲、乘勢而上的強大動力。

到黃埔去，跑向幸福！這是「黃馬」五周年發出的純粹而炙熱的呐喊。新朋友、老故人，我們的故事始於2017、奔向2024，我們在一次次的相遇和告別中成長和收穫，也都無比期待著下一次嶄新的見面。2023「黃馬」已然圓滿落幕，不管是差一秒的遺憾，還是PB的快樂，都是我們難忘的獨家記憶。關於幸福的故事，還在你我之間不斷上演。感謝所有跑者的熱情參與，是你們如約「到黃埔去」，成就了今年的幸福「黃馬」！到黃埔去，跑向幸福因為有你，幸甚至哉明年黃埔馬拉松，期待再相逢！

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