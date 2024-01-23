賽事心得／鎮西堡超馬 50歲跑50K合情合理

故事的開始

是這樣的，去年49歲生日後，幫自已列了三個願望清單：1.跑一場變裝跑。2.跑一場回憶馬。3.50歲跑一場50K賽事。清單1、2，已經在去年的澎澎裙路跑和馬祖馬完成，今天就是來解鎖這個目標3的。其實這是我第二次報名鎮西堡，上一次因疫情取消了。

準備

算一算這是我的第七場馬拉松，想說50K不就全馬再加個8K而已，應該還好吧，所以並沒有特別的準備和訓練，一樣下班繞圈圈、假日團練LSD，另外在賽前一週跟黑而喜跑團的跑友來探個路，從那羅的全家出發到宇老觀景台折返。

天氣是這樣的，那天短袖長褲跑完手被凍到頂扣扣，知道賽事當天一定要穿長袖長褲再加手套，事後的現在想想，代誌果然不是憨人所想的那麼簡單，是的，我就是那個憨人。

出發

由於知道早上5：30就要起跑，所以前一天晚上早早就去躺平，但一直輾轉難眠睡不著，或許是緊張也或許是害怕吧，怕什麼呢? 怕睡過頭...算了，出發吧！在半夜00:00的時侯~01:00前就到了會場，路邊空位很好停車，伴隨著不知什麼蟲的叫聲睡一下，03:00左右雨水滴滴答答敲打著車頂順便把我吵醒，心想氣象報告不是說今天不下雨的嗎?！算了，或許等等雨就停了..繼續睡..04:00陸續就有跑者到了，應該是100K、80K的跑者吧，因為他們是5:00就要起跑，於是起來走過去會場晃晃，然後雨依然跟著來湊熱鬧。

會場上各路人馬齊聚，趕快找到認識的跑友拍照，每個人的臉上差不多都有相同的疑問：怎麼下雨了?！我阿知，我又沒洗車！！沒多久就看著100K、80K的跑者淋著雨出發了，會場頓時清空一大半後我才開始覺得緊張..皮皮挫了起來，趕快去寄物，再跟新竹區的跑友拍照，等待起跑，

這裡有同為50歲來跑50K的志偉哥、越野好手劉老師、女總小潔、從屏東趕來的楷婷以及幫彥旭跑的水哥和跑很快的桔子哥。站在起跑線前，小潔問我：今天預計多久完賽?我心想..能完賽就好，多久都可以。然後，就5 4 3 2 1 出發了。

去程

一出發踩著雨水淋濕的路面，要不時的閃躲著小積水區域，身體還沒熱開再加上小上坡，呼吸根本還來不及調整，只能跟著前面的人跑，雖然一下子就跟丟了，對，就是小潔，天色昏暗在幾乎伸手不見五指的路段開著紅色警示小燈一閃一閃的，感覺自己像隻螢火蟲一樣，不過為了安全也只能這樣了，直到天稍亮後就關掉它。這時發現到好幾個馬尾妹上坡像喝水一樣的簡單，趁她們在補給站休息時超越，沒多久就又遇到，想說速度差不多就和其中一位一起跑，一起問：這雨什麼時侯要停？不過眼看雨沒有要停，只好趁著上坡步兵時看看風景，雨中的山景宛如仙境，還蠻療鬱的，不過雙手又濕又冷，就懶得拿手機來拍，倒不是怕手機淋濕，反而比較怕手一滑手機就直接往山下衝去。（回程忍不住還是拍了這一張）

終於花了將近三個小時上到宇老觀景台，約是20-21K了，揪感心的小吃店老闆端出臭豆腐請跑者吃，老闆娘在裡面不停的炸仍供不應求，等待時我則是趁空檔補膠喝水，不是補喝膠水喔！在下一盤臭豆腐端出時搶到一塊，還幫視障朋友搶下最後一塊，俗話說得好：跑不贏人，吃不能輸。吃完繼續往前跑，這是一段很徒的下坡，一路到折返點，但半路在22.5K有補給站，馬尾妹說她不進站先跑，我則進去把好料掃一遍，有熱的什麼都好，只是沒淋過這麼久的雨，滷味都被淋到沒什麼味道，離開補給站後獨跑到折返點才再追上馬尾妹，到底是她下坡跑太快還是我補給站停太久?！互相幫忙拍照後，桔子哥突然出現在身後。

回程

眾所周知，這場賽事的路線就是先上坡21K，下坡4K再原路折返，剛才的陡下坡馬上變成陡上坡，景象就變成下圖這樣，難道這就是：三人行必有我濕！！

事實上是我們看到攝影師趕快假裝跑一下，過了馬上恢復用走的，陡上坡耶！！

回到剛剛那個22.5K補給站喝到高梁酒和遇到黑而喜團友。終於走到了宇老觀景台後，後面就是21K的下坡，心想可以跑一點速度，怎料用想的總是最美，簡稱想得美，剛開始的確還可以用五分半的速度前進，但是，一路的雨和坡消秏掉了大部份的體力，雖然按時補給，但補少秏多已是事實，來到全馬(42K)的距離，雙腳已經有抽筋的預兆，憨人想不到的代誌開始不簡單起來了，經過那羅全家時(43K)想說這是上週探路時的終點啊~~~到了45K心想會不會回到會場雨才停，結果雨馬上就停了！47K時我請馬尾妹不用等我，開始了平路也用走的，48K有人搖下車窗大喊加油，我揮手跟她說謝謝，49K時怎麼也追不上前面那位跑者，心有餘而腿力不足..就這樣一路上演著內心小劇場，終於在轉進會場看到了拱門才落幕。

成績

雖然說完賽就好，成績不會在意，還是研究分析看看有什麼要改進，但我沒有說是下一次喔..大會記錄： 起點 00:00:09 25K 3:16:06 終點 6:33:32看來去回用了相同時間，也就是說21K的下坡並沒有佔到便宜的意思。

後記

四十歲的男人只剩一張嘴，但到五十歲卻有一身憨膽，還好我只跟梁靜茹借到50K的勇氣，能在50歲前跑完一場50K的賽事就很滿意，目前還沒有打算借80、100的...最後我要問:雖說跑者是防水的，但這場雨是在測試跑者的防水係數嗎?還有，這天氣是誰預測的，叫他出來...