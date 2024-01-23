賽事心得／鎮西堡超馬 完成人生的初超馬100k

才在去年底今年初完成連日馬跨年，接著而來的是人生第一次的超馬賽事，而且還是距離100k，從將近300M到1700M海拔上下爬升都很猛的鎮西堡來回路線，起跑20k上坡到達宇老後先下坡10k途中經過25/75k田埔過晶片感應，再上坡10k到40/60k泰崗補給站同樣要過晶片感應點同時可以選擇40k或60k使用轉換袋做裝備轉換，之後再往上下交錯的10k到達鎮西堡折返回程。

前晚先從高雄上來新竹住在內灣，出內灣車站就巧遇跑友銘宏跟丹尼，然後先去民宿放行李巧遇小潘跟小潘大哥，接著就去內灣老街走走等室友湯姆到來就在老街吃晚飯完就回民宿梳洗準備睡覺，半夜3點起床整理裝備，在這細雨多變的時候，這轉換袋怎麼放？真難準備！就先放好鞋跟衣褲吧，放好後就去內灣小7搭接駁車去會場，到了會場就跟認識的跑友打招呼合照，還有喇賽群的朋友合照。

放好寄物衣保袋跟轉換袋後看看時間差不多5點要起跑了，在細雨中起跑真的好厭世，還好80/100k的跑友人數眾多，起跑開始令人討厭的20k上坡到宇老，過兩個補給站8k後就真的開始越來越冷，15-16k後好怕身體失溫，上宇老後就可以順順下坡10k到控溪吊橋，再來又是令人厭世的上坡10k到40/60k泰崗站可以做裝備轉換也有熱食補給，不過這厭世的上坡中途有私補很豐富，還有牛肉、羅宋湯、熱咖啡可以吃喝，到泰崗站後考慮60k才能使用轉換袋，所以吃喝一下就繼續往上，力拼12點前到鎮西堡折返，不過挑戰失敗，12點03分過折返晶片感應點，去回程路上看到許多認識的跑友互相打招呼打氣，然後這段去回程路上是上下坡交錯，所以持續採取上坡走下坡跑的方式回到泰崗站，60k使用轉換袋趕緊換鞋跟穿上手套，剩下40k了心情輕鬆不少，但是這10k下坡到控溪吊橋後的長上坡又要厭世了。

沿途在估計完賽時間，還好這回程途中有郭老師一路陪跑，郭老師有規劃好2小時完成這段10k上坡留3小時回程20k下坡就可以順順平安完賽，不過經過75k晶片感應點時就知道到這宇老會有Delay，所以回程20k時間剩下2小時45分左右，好在下坡一路順暢，雖然避免鐵腿抽筋沒有很快，但是按照7分均速規劃大約會在14小時多完賽，所以努力保持這速度回程，中途到了89-91k中間有段都是霧，能見度很差，因為山路不大，超怕被車撞到，自己準備的頭燈跟大會提供的反光條腰帶都好好讓自己成為顯眼的狀態，尤其這回程在關門之前最後的30k路上，跑友都是互相鼓勵扶持的，尤其最後的10k更是大家都會很努力地保持自己的速度，當然也有跑友精神不是很好了，整場100k最後關頭真的是意志力跟四周跑友的加油來完成。

其實這場初百k沒有整場讓我以為會跑到懷疑人生的狀態，中途有想著自己不要失溫，補給站怎麼吃比較能保持體力繼續接下來的路程，還有看到很多雲海的景色跟中途遇到的跑友打氣聊天，算是很有紀念價值的一次初超馬初百k體驗。