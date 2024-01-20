賽事情報／2024最潮賽事！跟著「國家地理路跑」響應綠色地球

今年的世界地球日為 4/22 （一），還沒想到要用什麼綠色行動來度過嗎！？那就一起來參與 4/28 (日)「2024 國家地理路跑」，一起為地球而跑吧！這是一場為了讓更多民眾體認永續經營的綠能環境而生的賽事，今年將在 4/28 開跑，現在報名不僅能響應綠色環保，而且只要加入 BIJITEAM 就能參加抽獎，把家電大獎抱回家。

國家地理從 2007 年起，以關懷地球生態環境為宗旨，每年排播相關節目及策劃關於世界地球日之活動，藉以落實保護地球行動。為了讓更多民眾認識永續經營的綠能環境，每年便舉辦關懷地球，提倡環保類型的路跑。去年是我首次參加了這場夯到爆的「國家地理路跑 RUN FOR EARTH」路跑賽事，可以說這絕對是一場令人難忘的路跑體驗。還記得那天清晨，陽光透過樹蔭灑下，呼吸著新鮮的空氣，聽著城市的鳥鳴、樹葉的沙沙聲伴隨著腳步，與萬名參賽者一同挑戰自我！從完賽那刻，就打從心底將「國家地理路跑」排進我每年都必報名的賽事之一。

要說我是如何被這場賽事所吸引，肯定要先從這瘋迷全球的品牌「國家地理 National Geographic」說起。它從頻道、雜誌到服飾，皆訴求要落實保護地球行動，推廣綠色意識至今已逾 17 年，年年更倡議以路跑形式結合運動和環保，邀請大眾用實際行動一同來愛地球。

賽事的主視覺以經典黃框 Logo 標誌搭配簡約設計，清楚展現品牌風格，結合路跑串聯環保議題，延伸打造出以寶特瓶環保紗製作的紀念衫、環保摺疊水杯、運動休閒帽、運動毛巾，以及完賽獎牌等，在設計上處處充滿細節與品牌美學，讓參賽的跑者不僅在運動的時候能穿著，就算在日常上班上課也能自由穿搭。

賽事當日穿著環保紀念衫，我彷彿成為地球的一部分，每一步都在呼應著環保理念，手中的環保摺疊水杯讓賽事大幅減少使用一次性紙杯，完賽獎牌更是對參與這場路跑的最好鼓勵，它不僅是我堅持的象徵，織帶還可以重複利用，現在已經成為我平時上班的識別證掛繩了！最讓我感動的是，藉由生活中小小的改變，原來能為地球帶來這麼大的力量。

尤其是今年路跑顛覆以往 Outdoor 野式態度，改以春夏渲染溫柔的淺色系風格，讓賽道充滿粉嫩又浪漫的氣息，想到這裡，我已經開始雀躍起來，迫不及待想和跑友一起在會場高舉完賽毛巾合照！若是和我一樣喜愛國家地理的朋友，本屆賽事組別分為 21 公里半馬組、9 公里挑戰組以及 4.4 公里休閒組，半馬和挑戰組會從臺北市政府出發，一路跑到大佳河濱公園衝線，我想這絕對是場值得揪親朋好友一起來手刀報名的賽事，4/28 讓我們一起出發、一起在終點見，為綠色地球盡一份心力！

【賽事資訊】

活動日期：2024 年 04 月 28 日 （日）

活動地點：臺北市政府（半馬組、挑戰組起點)、大佳河濱公園(休閒組起終點、主會場）

報名組別：半馬組（21K）、挑戰組（9K）、休閒組（4.4K）

報名期間：即日起至 2024/2/29（四） 23:59

活動紀念品：紀念衫、運動休閒帽、環保摺疊水杯、運動毛巾、完賽獎牌

報名網站連結：https://opcc.work/NGRXBiji

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