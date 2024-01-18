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波馬女子菁英名單出爐：11 位個人最佳低於 220 選手創紀錄！

運動筆記／ 李吳菊

圖/The New York Time

距離 2024 波士頓馬拉松僅剩下不到百天，日前大會也公布了女子菁英選手參賽名單，本次名單集結了 11 位最佳成績低於 2 小時 20 分的跑者，創下新的歷史紀錄；先前是由去年倫敦馬拉松所創下的 10 位低於 2 小時 20 分的跑者。也由此可知本次的比賽競爭將會有多激烈，出賽的包括尋求衛冕的上屆冠軍 Hellen Obiri，雖然個人最佳成績是 2 小時 21 分 38 秒（非正式紀錄），但她仍被看好這次能夠捍衛后座。

目前 34 歲的 Hellen Obiri 去年以 2 小時 21 分 38 秒贏得波士頓馬拉松，之後她又在紐約馬拉松中拿下冠軍，成為 34 年來首位獲得此殊榮的女性，不過除了備受關注的 Obiri 外，衣索比亞好手 Worknesh Degefa（2:15:51）、Tadu Teshome（2:17:36）、Hiwot Gebremaryam（2:17:59）三位實力也不容小覷。

Hellen Obiri 擊敗強敵 Letesenbet Gidey 拿下紐約馬拉松冠軍。圖/路透社

衣索比亞好手 Worknesh Degefa 圖/@World Athletics

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美國主場選手則是由 Des Linden 領銜，這位 2018 年波士頓馬拉松冠軍將再次回歸，而另外備受矚目的就是 Emma Bates，在前年世錦賽中奪得第七名，在去年波士頓馬拉松取得第五名的成績，不過，也有人對於 Emma Bates 是否會出賽抱持懷疑，畢竟她才剛宣布因傷退出美國奧運選拔賽。

責任編輯：Ian

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波士頓馬拉松 紐約馬拉松 倫敦馬拉松

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