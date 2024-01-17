汪汪隊立大功親子路跑 今年五月最適合親子共創回憶的活動！

深受大朋友小朋友喜愛的汪汪隊立大功，竟然舉辦親子路跑活動。在全台共有新北、台中兩場親子路跑活動趕緊通知身邊的媽媽及寶貝們一起來參加！「沒有困難的任務，只有勇敢的狗狗」這次最勇敢的狗狗們要陪伴家裡的兒童共同挑戰路跑活動!!!光想到畫面就覺得非常療癒及可愛~看官方介紹說現場還會有汪汪隊人偶見面會及表演秀，加上可愛的闖關遊戲！！！已成功推坑姪子一起來首次挑戰最萌路跑活動但最大看點還是物資～物資這次更是推出親子組超級划算!!!

報名條件為一位8歲以下的兒童、一位18歲以上的大人共同報名參加！連同物資也是雙人份!!!款式還有大人款及兒童款，可愛到很適合當全家親子裝

個人組則不限制任何年齡！有特別推出汪汪隊超可愛的毯子!!!

超適合寶貝們帶去幼稚園睡覺使用！！！其他汪汪隊周邊路跑物資，選項及設計都很精美，CP值超高

屬於寶貝們的首場路跑，肯定需要完賽獎牌！現場還能花費一百元雷雕刻上自己的姓名，紀念最勇敢的瞬間！當然也少不了加購品，共有隨身杯、床邊墊、兒童上衣可以加購!加購品精美程度不輸物資包~

搶先活動報名還能抽好禮1/25(四)前報名繳費就抽300組汪汪隊出勤桌椅組！！！很想敲碗可不可以單獨加購～

早鳥活動更加碼抽汪汪隊抱枕！上面印有阿奇、天天、小礫、毛毛，讓最勇敢的狗狗陪伴你度過日常生活

爸媽們趕緊帶上家裡的寶貝，一起來場圓夢計畫!!!

活動資訊

汪汪隊立大功親子路跑－新北場

日期：2024年5月5日

地點：新北市微風運河廣場（3.5k）

活動網頁：https://ctrun.tw/PATROL505

汪汪隊立大功親子路跑－台中場

時間：2024年5月19日

地點：台中市中央球場（3.5k）

活動網頁：https://ctrun.tw/PATROL519

《汪汪隊立大功玩具官網》

資訊來源：https://www.facebook.com/pawpatroltw/posts/pfbid0254CY4mKVHs3BBK4rdSWcXZVEaURQGmjiqqfSLpSWUr2DzHWnbeWLqTN66Z3SBsHtl