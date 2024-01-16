賽事心得／台北馬拉松 半馬破百之路待續

「你願意為了你的目標，付出多少努力？｣台北馬，我順利完賽了！要特別感謝運筆和UA舉辦的「疾速菁英突破PB訓練營｣，在經過十周的訓練後，讓我能順利完成台北馬半馬，並大破年初的PB 約兩分鐘～

這十周的每一天，訓練做好、課表吃飽、照顧好自己，回頭看來，非常喜歡這些日子努力的自己，妳辛苦了！（抱）🥹分享兩句很愛的心靈雞湯：「堅持別人無法堅持，才能擁有別人無法擁有｣「努力到無能為力，堅持到感動自己｣跑步沒有奇蹟，只有累積，2023年累積了2859K，還沒達到心中的高標，代表說我累積的還不夠～距離破百的最後兩分半，就讓我明年繼續努力💪🏻開心的是，離破百之路越來越近了！😌謝謝教練的指導、同學的鼓勵、家人的支持、自己的努力今年期末考結束，再來要準備明年名古屋馬了〜（升級久違的全馬）馬場明年見！恭喜完賽的同學們和朋友們～🎉這種天氣平安完賽都很棒也辛苦了

今天也是抽筋初體驗（要特別感謝幫我扳腳的好心路人～第一次抽筋不知道怎麼處理⋯🥹）也要謝謝大約2K處好心幫我丟雨衣（完美對準垃圾桶）的粉紫背心跑友，以及辛苦的志工們、攝影師們、交警們🙏🏻

【2023半馬成績】

📍04/30土城桐花馬：1’44”24，女總2（砍掉重練的10年後第一場半馬）

📍09/16苗栗馬拉松：1’50”49，女總3（兩座大橋的考驗，夏天傍晚跑起來蠻悶熱）

📍11/04寶礦力路跑：1’43”25，女總2（好熱，獎牌很特別，獎金超高，照片超多，收獲黑指甲）

📍11/26板橋馬拉松：1’43”06，女H組分1（雨中+生理期的考驗）

📍12/17台北馬拉松：1’42”28，130/5312(2023期末考大拜拜，寒冷天氣淒風苦雨⋯兩座橋的考驗）

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