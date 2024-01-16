賽事心得／台北馬拉松 嚎啕大哭跑進台北田徑場

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運動筆記／ Stacy Hsu

時隔台北馬結束轉眼一個月了，關於跑步訓練和比賽心情就像退潮般遠離，快長蜘蛛網的幾雙跑鞋，更新很慢的運動app，拖著沒找到根源的疼痛，則一起在生活的岸上享受著乾爽安靜，但知道心裡仍舊嚮往著，休息後再跑起來，不管用哪種方式繼續。

猶記得2023/1/17 4:40 UA八德店，半掩鐵門為了訓練學員而開，用滿滿誠意迎接熱血想跑的心和腿，提早抵達七手八腳整理著自己，望著一堆補給沒有頭緒，全塞笨重少塞不安心，若是上戰場的士兵，沒有不補滿子彈的道理，想多塞一點的其實是信心；旁邊身經百戰的哥們神色自若，就我這邊調整那邊拉，低頭鞋帶檢查100次，一落池花兩樣情。

5:00開始熱身，在UA店裡繞成一圈，重複做著熟悉不過的動作，也是最後一回跟大家一起做操，5:50準備全馬出發往起點，半馬夥伴歡送叫囂熱鬧道別，2K暖身跑後剩下和Saba擠著擠著前進C區等起跑，撇見她手腕上的配速表，我們組公認最認真的全馬夥伴，果然有備而來，信心不足但我勇氣可嘉，冷靜阿不去想配速了，好好完成就好，一起自拍鳴槍後就是各奔東西。

前5K、10K、20K一切都是預料中，沒有意外差錯的前進，迎接21-25K環東大魔王也不斷跟自己說可以我都可以，慢慢來也沒關係，只是心理喊話是一回事，聽不懂人話的是身體，總之接下來就是猝不及防的大腿抽筋，終於體會什麼叫寸步難行，直接在環東大道全程拋錨，第一次覺得一段路根本沒有盡頭，五分半、六分半、七分半、八分半直接當機，全馬菜雞的大抽筋就是一場爛戲，拖棚的腿走走停停，近一個月的訓練如今變成腦海中的走馬燈。

「你還好嗎？還可以走嗎？」路人甲的關心，「抽筋了嗎？慢慢到旁邊舒緩一下。」路人乙一邊建議，「你還有補給嗎？要不要吃個鹽錠要快吃！」「有喔！我有吃了但還是很痛跑不了」路人丁打氣之後，跑了幾步又回頭塞給我兩顆鹽錠，太感人！瞬間橋上的風沒這麼冷了。「還是很痛嗎?前面有急救站或者你要上車都可以反映。」「好！謝謝你！」心想著我才不要被回收，休想！ 但謝謝路人戊的指引，只是放棄這條路我也沒想去。真的超級謝謝每個伸出援手的路人甲乙丙丁戊，和經過身邊幫我加油的跑者們，就這樣整整痛到了36K，連預期最熟悉的左岸整段河濱，心中劇本是在這段的撞牆疲憊，都會因為常常曾經和伙伴們橋下練習，而變得雲淡風輕，如今只是蔓延的苦痛並行，而至今都還記憶猶新。終於，剩下6K了，回到市區，稍稍有點記憶體更新的腿，好像還給自己了一些控制權，再試著跑起來八七六五，只求回到五分半就可以，然後在人群裡奮力奮力再奮力，把自己帶回終點。大會時間4:40！

初全馬跑進台北田徑場嚎啕大哭糗到爆成就達成！是的！過了終點慢下來到旁邊，就忍不住很委屈想到那該死的抽筋而大哭起來，直到人生隊友打來，又抽抽噎噎的抱怨起很弱的自己；最後，看到終點的夥伴們真的有種大逃殺生還者之感。總之，很爆很爛的成績但終究都撐過去完成了，我要牢牢記得跑進台北田徑場的爽感！也會牢牢記得是UA訓練營開始了我積極的訓練、陪伴我走完這一路，雖然當下的心情覺得夠了沒有下次了（吧？！）

如今，一個月過去了，是該跟自己說「廢夠久了，該跑起來了！」

台北馬拉松

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