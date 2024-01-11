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我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

旅跑記趣／巴黎塞納河 跑在河畔永不孤單

運動筆記／ Jack Chan

疫情前2019年10月，由於曾多次參觀巴黎羅浮宮，送友人進宮參觀博物館，筆者獨自在羅浮宮金字塔附近換上跑衣起步，沿著塞納河畔跑，遠遠看着巴黎高高的鐵塔方向跑，更可向前跑往巴黎自由神像，約五公里，回程來回十公里；回程如有餘興可跑去巴黎聖母院。 沿河畔岸跑，不怕走錯路，Google map 可以作指引。

羅浮宮金字塔

羅浮宮

塞納河有很多船來往，你更可以同平行方向的船鬥快，看你腳程能否勝過它？！

巴黎聖母院

塞納河畔，很多巴黎人做運動，在橋底有運動設施，有人跑步，散步，踏車或其他運動；你不覺孤單。

塞納河風光很美，加上微風，陽光，兩岸上的古建築，很有詩意…..， 日落前更美。

你可享塞納河上很詩意的跑步！

路跑 塞納河

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