旅跑記趣／巴黎塞納河 跑在河畔永不孤單
疫情前2019年10月，由於曾多次參觀巴黎羅浮宮，送友人進宮參觀博物館，筆者獨自在羅浮宮金字塔附近換上跑衣起步，沿著塞納河畔跑，遠遠看着巴黎高高的鐵塔方向跑，更可向前跑往巴黎自由神像，約五公里，回程來回十公里；回程如有餘興可跑去巴黎聖母院。 沿河畔岸跑，不怕走錯路，Google map 可以作指引。
羅浮宮金字塔
羅浮宮
塞納河有很多船來往，你更可以同平行方向的船鬥快，看你腳程能否勝過它？！
巴黎聖母院
塞納河畔，很多巴黎人做運動，在橋底有運動設施，有人跑步，散步，踏車或其他運動；你不覺孤單。
塞納河風光很美，加上微風，陽光，兩岸上的古建築，很有詩意…..， 日落前更美。
你可享塞納河上很詩意的跑步！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言