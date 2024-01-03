賽事心得／第100回箱根驛傳 風雨中的往路

第100回總是要有一些特別的安排，不同於以往限定關東男兒參賽，今年開放了只要是日本学生陸上競技連合男子登録者就符合身份，也就是全日本的大學都能組隊參加(但還是僅限定男性)。同時預選會增加到選出13隊，連同種子10隊共23隊於今日展開往路競技。

今年的駒澤大有一個遠大的目標，在去年一舉奪下大學三大驛傳的優勝之後，今年已經又連續拿下出雲驛傳以及全日本大學驛傳，只要再拿下箱根，就會完成史無前例的大學三大驛傳雙圈三冠。對於創造歷史勢在必得的駒澤大，派出了半馬距離的頂尖跑者篠原倖太朗，他的半馬最佳成績是23年創下的60:11，是日本歷屆第四快的速度，正往巔峰邁進的他在一區就拿下區間賞，為駒澤大開出好采頭。不過變異就從花之二區開始，駒澤大的主將鈴木芽吹雖然仍舊是首位衝線，但區間賞卻是由臨時換入的青學大二年級黒田朝日奪下，出道即高光，將落後的秒差追了13秒回來。今日的大手町為多雲，沿海的三區四區已有微雨，預告了今日的戰局之多變。

青學大在過去九屆奪下六冠，可以說是SNS時代以來最能引領風騷的大學長跑界學校，吸引了無數關注，在三區派出去年與鈴木芽吹奮戰到最後，時間跑贏但衝線輸了一個身位的太田蒼生，而他就在這個賽段將落後的秒差完全追回，以領先4秒的身姿將櫸交棒給佐藤一世，這位連續四年參賽的大學長完全燃燒起來，終於在第四年奪下四區的區間賞。至此青學大已經拿下三個區的區間賞，以一分半的領先姿態將櫸交給五區專門看守若林宏樹。

五區今天的天氣不太好，細雨綿綿，氣溫也低，濕冷的登山道並不好跑，但若林沒有辜負隊友的信賴，一步一步確實的拉開與駒澤大金子伊吹的差距，最終將差距擴大為兩分半，同時在衝線時創下區間新紀錄。可惜5區的區間賞並沒有因此收入囊中，隨後而來的城西大山本唯翔又馬上打破了若林的記錄，再度創下區間新紀錄，同時將與駒澤大的時間差縮小至40秒以內，這簡直不能再熱血了。除了首位爭奪戰以外，今天在前四區的345678大混戰同樣非常精彩，回看時依舊可以讓人血脈賁張!

今天還有一則同樣熱血的軼事，中央學院大四區跑者黑岩勇禪在補水區給他補水的，竟然是一位中年男子，驛傳的補水可是動態補水，得跑得跟跑者一樣快阿!!原來他就是黑岩的爸爸，同樣也是中央學院大的田徑部出身，能夠跟孩子同框，父子傳承，想必是最難忘的畫面了。

在這些怪物們的"努力"之下，23隊當中竟然有16隊在總時間上落後青學大超過10分鐘，明天得要一起起跑。志在雙圈三冠的駒澤大將在後程壓上重兵，青學大與城西大將會怎樣接招呢? 且讓我們拭目以待。