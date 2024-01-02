跑步小品／她像小鹿斑比一樣地輕快躍進全馬百傑～

掌聲歡迎新科全馬女子百傑第85傑郭珊如–珊珊！（灑花 🌸🌸🌸👏👏👏👏👏為什麼說她像小鹿斑比呢？妳看她的大眼睛、尖下巴，纖細的四肢跑起來飛快有力，是不是超像小鹿斑比！

（圖片取自網路）

這次以台北馬大會成績3:10:19首度進入全馬女子百傑榜（手錶成績為3:09:54），起跑時她在B區，「若能在前面，能再快二三十秒！」跑得這麼好，珊珊歸功於天時地利人和，原本目標設定3:10，她的pacer認為她應該只能跑3:12或3:13，起跑後甚至認為大概3:15完賽，沒想到最後達標！💪🏻💪🏻💪🏻

珊珊賽前並沒有設定百傑為目標，對她來說破PB比百傑重要，「若破PB沒進百傑也覺得夠了，因為我已經努力、已經進步了，百傑是多的bonus，是田徑協會給我的掌聲，我收下了，之前的過程才是我給自己的掌聲。」

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四個月準備台北馬 一舉跑進百傑榜

當珊珊一跑進終點，旁人都說恭喜進百傑，但當時她只覺得，天氣那麼好，說不定有一百個人進百傑？她重視的是破PB，「跟別人比會很辛苦，得失心也會太重…」珊珊今年的成績真是亮眼，四月起為七月的黃金海岸馬而準備，練了八十天，自知這對於全馬準備不足，設定目標3:25，最後跑出3:20的PB，足足比上一馬進步8分鐘！「我後半馬比前半馬好，跑完信心大增，回台後8/17開始練12/17的台北馬，乖乖吃課表～」珊珊沒有特別找教練，而是跟著耕跑團的課表練習，一開始跑D組（註：全馬目標3:25~3:20），但心裡的目標是3:10，後來也如願跑到B組（註：全馬目標3:05~3:10）的課表，「可以跟大家一起跑很開心，非常感謝耕跑團跑友的陪伴！」😁

（郭珊如提供）

除了練跑，有練肌力嗎？珊珊四肢纖細修長，好像看不到什麼肌肉線條？再加上不喜歡曬太陽，皮膚白皙，總給人種「纖弱」之感。她說：「說來慚愧，至今沒上過健身房，做平板只能撐30秒就覺得好累…😅」。跑友都認為若珊珊練了肌力應該可破3，她笑說，有聽從跑友建議練弓箭步和深蹲，但蹲得沒有很認真，「有做就好啦…，我清楚自己的缺陷，全身上下沒什麼肌肉…」（笑…至於月跑量，最多300K，而且只有台北馬前的四個月，平常只有50K，珊珊說：「因為我比賽完都需要冬眠，跑一場全馬需要很強的意志力，得休息，最後一季才夠用，哈哈！」說著說著，自己笑得很開心，哎，只能說，跑才就是跑才，上帝是不公平的啊😂

拋棄垃圾食物 無油無糖減重減脂

珊珊喜歡垃圾食物，洋芋片薯條炸雞平常完全不忌口，但當跑課表時覺得吃力，就開始嚴格飲食控制，賽前三個月起不吃油炸、兩個月前不碰甜點；以前不吃飯，只吃蛋白質的她，這次每天吃一碗飯，甚至演出時吃便當還會問同事還有沒有飯？積極補充澱粉。為了飲食控制，珊珊自煮，食材選擇鮭魚、花椰菜、十穀米、雜糧…，油只從魚類和堅果攝取；有時一天吃四個蛋，麵包不吃，賽前一個月更不碰紅肉只吃白肉，每天煮雞湯，「享受健康飲食帶來的能量，這種吃法身體好像有股電流一樣！」「大家都說瘦一公斤快三分鐘，任何方式只要能讓速度更快一點、跑得更輕鬆，我都願意嘗試，結果很快達到45公斤、體脂14%的目標！」

（郭珊如提供）

先生也跟著吃無味食物嗎？珊珊笑著說「所有清淡食物我只加鹽巴水煮，他就加點辣椒…」（笑～😁💕今日全馬女子85傑，從小卻是不運動，丟球給她都接不到，小學班上35人，她排第31，只能跑大隊接力候補第一棒，「永遠只能幫大家加油的那一種」；後來唸了音樂班，班上的氛圍也是不運動，「運動離我很遠，跑步那麼累、那麼臭…」（笑～😅2015年時，珊珊在台大EMBA擔任二胡社老師，被台大戶外運動社團門外社社長阿達慧眼相中，邀請一起跑步，還組織了個二胡隊參加3K的校園馬拉松。「我22分鐘跑完，超開心！」

跑友互相鼓勵的感覺很吸引人，珊珊的公里數也從平地10K、烏來山路的30K慢慢增加，更跟著戈十一挑戰隊一起跑貢寮馬拉松，初馬成績4:28。跑友說，貢寮馬這麼陡都跑過了，再試場平地馬吧！結果珊珊進步到4:04完賽（當時的月跑量也只有50K）。「跑完這場我肌肉痠痛超久，完全用意志力在跑，後來覺得應該好好訓練…」第三馬，雖然途中吃能量膠不適而嘔吐，但珊珊又進步到3:55，覺得自己好像可以再進步，想進步的過程中也找到了樂趣。「我很享受跑步的過程，跑步就跟音樂、藝術一樣，生活中沒有跑步、從沒聽過音樂會都不會怎麼樣，但跑步和音樂可以帶來物質無法超越的幸福！」

如同跑步 音樂造詣來自於苦練

珊珊的音樂才華源自於家學淵源，外公和母親都是兒童合唱團指揮，母親覺得她特別有天份，有心栽培，因此五歲學鋼琴、七歲參加合唱團、九歲拉二胡、小學時參加直笛團，國中上了音樂班需要選修樂器，也開始學爵士鼓、小鼓和木琴；大學跟同學互相教小提琴和二胡，所以也會拉小提琴。練琴是辛苦的，五歲起每天練一小時，國中上了音樂班，下課後六點到八點練鋼琴、八點到十點練二胡、十點後寫功課，同時兼顧術科和學科，凌晨一點才能睡。準備考樂團時，整天更練八到十個小時，「知道自己必須這樣做才能達到目標與境界，就一步步來，時間的投入絕對是必須的，「時間花在哪兒，成效就在哪兒。」「學音樂是很幸福的事，但舞台是殘酷的，只有自己一人，所有缺點與細節會被放大檢視；藝術也是非常主觀的，拉得再好，評審不見得喜歡，你就不會第一名，所以自己要有一定的自信。」「從小練琴必須小範圍、長時間地練，這部分跟跑步很像，需要心理建設；舞台上、賽道上都很辛苦，任何一點點缺失都可能造成最後的失敗，只有1與0，萬一失敗只能從頭再檢討。」

（郭珊如提供）

當演奏時，所有情緒必須符合樂譜的要求，演奏者會賦予作曲者之外的詮釋，專注其中，把心認真投入旋律，內心平靜、時有激動，如同跑步。「如果第一樂章是慢板，有如前十公里慢慢跑，後一樂章是快板，得有更多情緒、又不能太過；第三個樂章可能更快些，如果你前面太用力，這時會沒力了，所以快而不躁，慢而不拖，整體速度的掌握與配置是非常重要的。」練跑時心裡常會天馬行空地想，但演奏時絕對不能閃神，一旦分心，可能失誤。在台北市立國樂團擔任胡琴演奏員的珊珊，演出頻率非常高，每個星期都演出全新內容，周一到周五排練，周末演出；她指出，音樂也是時間的藝術，全程必須很專注數拍子，即使休息時也要清楚自己何時要再進來，「演出是很累人的，一場演出兩小時彷彿大戰一場，結束只好去吃麥當勞！😂」

（郭珊如提供）

當初為了考樂團花了許多時間，也經歷失敗，但她相信投入努力，即使最後上帝沒有給她，她也會接受。「因為過程是最重要的，就像跑步，若努力了，但沒有百傑，我OK耶！最後考上樂團、進入百傑，我覺得自己非常幸運！」未來她想開獨奏會，也想做自己的教材…；至於跑步，會想破3？她笑著說，還是要再看看演奏的日程才能決定目標賽事。有跑友在她的IG留言：「妳老公PB多少？」–––關於這個問題的答案，當然是跑得比珊珊快啊，不然怎麼追得上呢？😉 2024新年新希望，珊珊想要健康、也享受頹廢的時光，過得開心最重要～ 眼前的她笑得燦爛如花，讓我打心底祝福花兒一樣的美人兒心想事成！❤️

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