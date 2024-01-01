賽事心得／台北馬拉松 SUB3之抽筋也不要放棄啊

首次參加臺北馬，賽前蠻期待的，也把這場當作今年期末考好奇台灣最熱門賽事長啥樣，也想體驗跑田徑場進終點的感覺！

《賽前》

早餐：大豆營養棒x2、黑咖啡、水，跑前兩小時吃補給：胺基酸能量飲x1、水，跑前30分鐘先來1條心安當天到會場發現人山人海，不過寄物和起跑規劃蠻好的，很順利。

《賽中》

賽中補給：胺基酸能量飲x3，10K、20K、30K吃，水站前600M吃賽中飲水：10K、20K、25K、30K、35K，都喝半杯就好出發時14度，偶爾飄小雨，丞相也還沒起風，算是很棒的條件起跑後人都擠成一團，把前1K當暖身，配速大概抓4:25。

2K後才把配速壓在4:10下，穩扎穩打，每公里檢查配速與心率10K吃了能量膠和喝水，狀況還不錯，都有在配速上過半馬時花了86分鐘，體感不累，應該能用同配速繼續下去不過才剛這樣想，就遇到高架橋上坡與超大的風，感覺大家都很崩潰XD

賽前有看光頭神童的上下坡教學影片，實戰小步幅高步頻原則，沒掉速太多。

24K時看到一位繽紛襪哥感覺很強很坦，一臉要幫擋風的樣子我和幾個人就對他按跟隨，組成由他破風的小隊，一起共跑了3~5K他配速蠻穩的，不過下高架橋就各自散開了，再次成為孤獨跑者-30K時出現些微疲勞感，不過看心率已熟悉4:10配速了，就沒變慢31K時看到一位高大西方人，是一位擋風巨坦，於是又點了跟隨不過他配速較快，大概3:55~4:05之間，但還算跟的上就一直跟跑的途中有感受到再下去可能會抽筋，但跳車就沒車了R！

於是選擇繼續跟上去，因為我覺得心肺狀況很好，而且只剩不到10K跟到35K時小抽筋，只能跳車在旁邊做伸展，然後慢慢跑…一直被超車QQ抽筋只能跑慢點，維持4:30~5:00配速到37K，但又來一個大抽筋，跑不太動那種此時心想GG了，看來Sub3要挑戰失敗了，但又不想讓今年就這樣結束…不是很想放棄！決定先不動了，死馬當活馬醫…原地認真的拉筋在沒牆的地方做靠牆小腿伸展，應該一堆人覺得這人在幹嘛沒想到舒緩許多(這也是我每次練完必做的動作)，先跑4:20配速恢復一下為了避免再次抽筋，決定髖發多點力，減少小腿負擔，再次恢復4:10配速-跑到某條大馬路，看到臺北馬影片常記錄的轉角，就知道終點快到了。

加油聲越來越大，周圍跑者都卯足全力催下去，想再加速…不過小腿狀況已不能再快了跑進終點臺北田徑場，看著巨大時間版「2小時58分」，我做到了！

首次的臺北馬體驗很棒，也學到不要亂跟車，就不用多花2~3分處裡抽筋了QQ

《準備》

原本的運動曆

10月初自己亂規畫了一個課表，以平日下班一小時+週日兩小時半運動去排打算接下來三個月都盡量這樣執行，主要會走第一排路線，視身體狀況換排

跑完會跟之前數據比較(同場地、同距離)

再調整下次的課表、配速、心律、步頻、步幅、裝備-最後的執行結果

本來平日都跑8-10K而已，改跑12K就加入暖跑和緩跑，還算能適應但連兩天或連三天跑，感覺強度需要降低，否則會影響週日長距離所以連跑那天都會節奏跑，讓身體稍微恢復，隨時觀察錶的恢復時數做調整由於我都沒輕鬆跑和恢復跑，在中間穿插游泳或自行車，是很不錯的恢復11月進入巔峰期，是我跑過的最大月跑量，第一次破200K，而且超過蠻多的。

一直知道要跑35K看看，但通常跑到32K就不想跑下去或沒時間了，實在可惜-算了一下，要Sub3的話，全馬配速至少要4:15當時Garmin Run半馬配速是4:10、日月潭環湖29K配速是4:20老實說不確定自己是否能達成…但在訓練過程中，半馬不知不覺破PB了自我感覺應該是可以抓4:10，但這又是我半馬賽事的PB…怎想都不合理只好將數據丟給ChatGPT幫我解答，也好奇他會回什麼答案。

於是決定4:05~4:10為目標配速！即使有突發狀況，也還有些時間扣打破3。