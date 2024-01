跑步小品／波士頓馬拉松與紅襪隊球衣的故事

波士頓,美國最古老的城市之一。馬拉松跑者,不一定知道這座城市的棒球隊成立於1901年,並於1908年正式更名為紅襪隊。但一定知道跑者的終極榮耀,心中的聖殿,始於1897年,迄2023年已舉辦127屆的波士頓馬拉松。但馬拉松跟紅襪隊穿的球衣有何關係呢?

美國麻薩諸塞州(Massachusetts)每年4月第3個星期一是州立節日-愛國者日(Patriots Day)。一年一度的波士頓馬拉松就在這一天登場,紅襪在芬威球場(Fenway Park)的比賽,特意在早上11點開打,成為大聯盟整季唯一在中午以前進行的比賽。球場離馬拉松終點只有1英里的距離,紅襪隊的觀眾在賽後,也可以到馬拉松終點為完成42.195公里的跑者們喝彩。蠻多參加波士頓馬拉松的跑者與親友,會在波士頓停留期間觀看紅襪隊的比賽,體驗大聯盟(Major League Baseball,以下簡稱MLB)賽事及感受落成於1912年,現今大聯盟歷史最悠久球場的氛圍。2023年4月15日筆者觀看的就是洛杉磯天使 vs 波士頓紅襪的比賽,不僅看到大谷翔平也見證了張育成球季的首轟。

MLB在2004年特別將4月15日定為“Jackie Robinson Day”,所有當天出賽的球員都會換上42號球衣。此舉是為了紀念1947年的4月15日Jackie Robinson披上道奇隊戰袍,成為大聯盟第一位非裔美國人,打破種族藩籬的界線。

10年前的這一天,2013年4月15日下午2點49分,約馬拉松起跑後快5小時,在馬拉松終點線附近發生爆炸案。紅襪隊在之後的比賽期間,將Jarrod Saltalamacchia及Jonny Gomes構思,home clubhouse manager Tom McLaughlin製做,將背面繡有波士頓區號「617」及「BOSTON STRONG」字樣的球衣掛在休息區。

紅襪隊的工作人員知道球隊需要一個企畫,既可以安慰這座城市,也可以在芬威球場恢復比賽時向受害者、倖存者及急救人員致敬。時任球隊社群媒體總監Meghan Ryan向管理階層傳達了一個想法。紅襪隊執行副總裁兼首席行銷官Adam Grossman:「她說社群媒體上有很多人都說你們在主場穿波士頓球衣會很酷。」將主場白色球衣胸前“RED SOX”改成“BOSTON”似乎是一個可行方案並在左胸前繡有「B Strong」字樣。

2013年4月20日,爆炸案發生後,紅襪隊在芬威球場舉行的第一場比賽。賽前陣中明星球員,綽號「Big Papi」的David Ortiz穿著主場胸前改繡'BOSTON'的球衣,手握麥克風簡短有力的演講,振奮了波士頓居民。他說:「This jersey we are wearing today, it doesn’t say‘Red Sox’, it says‘Boston’. We want to thank Mayor Menino, Gov. Patrick, the whole police department for the great job they did this past week. This is our f××king city, and nobody is going to dictate our freedom. Stay strong. Thank you.」(「我們今天穿的這件球衣上沒有繡著‘紅襪隊’,而是‘波士頓’,我們要感謝市長、州長及警局整週所作的出色表現。這是我們他媽的城市,沒有人能主宰我們的自由。堅強點。謝謝。」)

波士頓主場球衣深受好評且意義重大,因此在MLB的支持下,球隊決定將其作為每年的傳統。自2013年以來的每個馬拉松星期一,紅襪隊都會穿著胸前繡有‘BOSTON’的主場球衣。MLB和Nike在2021賽季推出了“City Connect”系列,一款能夠表達球隊所在城市社區個性的球衣。2021年4月17日首次亮相的City Connect uniform,乃是以致敬波士頓文化中佔有特殊地位的馬拉松和愛國者日為設計發想。摒除原本慣用的配色,大膽採用波士頓馬拉松的主題色-黃、藍兩色,並在左袖上有著馬拉松號碼布617號的圖案。雖然許多傳統主義球迷不喜歡偏離球隊經典制服配色,但我個人對於設計團隊以馬拉松為設計理念給予高度評價。不過馬拉松賽事當天,還是穿“B Strong”球衣。2023年11月9日看到一則有趣的消息,紅襪隊總教練Alex Cora在podcast上表示,球隊將在2024年的週六主場賽事中穿著藍/黃色的“City Connect”球衣。

2024年參加波士頓馬拉松並前往芬威球場看球的跑友們,紅襪隊會在4月10日週三7:10 PM、11日週四7:10 PM、12日週五7:10 PM及14日週日1:35 PM的賽事中穿白色主場球衣;13日週六4:10 PM迎戰洛杉磯天使隊的比賽中穿“City Connect”球衣;15日週一11:10 AM迎戰克里夫蘭守護者隊時穿“B Strong”球衣,而這一天剛好也是“Jackie Robinson Day”,因此兩隊球衣的背號通通都會是42號。2024年如果您在波馬EXPO或芬威球場遇見一位穿著“B Strong”球衣,背號42號的大叔,歡迎跟我打聲招呼吧!

不知不覺2023年即將結束,這一年照例寫了幾篇國外跑旅網誌,有寫過讓人心有戚戚焉的段落,也寫過一些自己不知道在寫什麼的句子。我很幸運,不是每個人都可以順利安排假期出國跑馬拉松,靠慢跑得到的,已經不能說是健康了,連心靈的富足都有,真的非常感謝感謝,感恩父母、感謝老婆支持。總之,要感謝的人很多很多。在即將到來的2024年前,預祝所有的跑者們,身體健康、新年快樂、心想事成。寫於2023年12月31日