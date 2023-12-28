賽事心得／台北馬拉松 要放棄比賽真的好難喔～

很高興可以參與UA 與運動筆記合辦的台北馬突破PB班，這也是我第一次參加跑班的訓練，連續10週到台北參加團練，由LUMINOUS總教練賴孟昕與倆位超強助教ㄧ起指導我們，平常練跑很隨性的我，一開始真的還蠻難適應這種科學化的訓練，尤其是在甜甜圈練跑，還要跑好多的間歇訓練（以前我都沒在跑間歇的）…..經過這10週的訓練讓我收獲滿滿，讓我更了解跑步的好多知識，跑步真的不簡單……

10週很快就結束了，接下來12/17台北馬拉松的重頭戲來了，目標設定要破3的我（原PB305）信心滿滿的我太輕乎了前陣子上班時撞傷了右膝內側的傷…..比賽前一天到運動醫學科貼紮右膝並拿了止痛藥，不愛吃藥的我ㄧ早吃了一顆止痛藥，感覺都沒有止痛效果啊……熱身時就覺得右膝還是有點不舒服，果然跑不到10K右膝超痛的，就這樣忍到21K，時間91分….

心裡的內心戲開始亂想了，聽大家說放棄很簡單，但我覺得好難喔！真心覺得走也要走回終點….但在高架道路上停停跑跑走走真的好無奈，好無奈，明明就體力滿滿也沒有抽筋卻要跑走回終點…….最後完賽時間爛爆了，不過我還是很感謝我的雙腿沒有放棄，一步一腳印的走跑回終點……明年再來挑戰台北馬拉松。

比賽前一天習慣將明天要穿的裝備及補給物品擺放起來拍一張順便檢視一下是否有遺漏的～

當天一早大家都到北田對面UA門市集合，熱身然後再慢跑2K到比賽會場～

難得可以在UA門市熱身，當然要拍一張……哈哈。

熱身時教練還在旁邊很仔細的分析今天的配速策略及要特別注意的事項…..

熱身完大夥便在教練的引導下一起高喊加油，提高士氣。

到門口準備出發～

教練還貼心的騎UBIKE 陪我們到比賽會場。

冷冷的天氣穿著雨衣熱身就對了啦～

剛出發還OK，但10K後右膝就開始做怪了……

明明就知道最後的結果了，但我真的好想好想把他跑完喔⋯⋯真心覺得放棄好難好難喔。

高架上的風雨還真的比去年大很多，21K後就開始跑走模式，真的是跑一步痛一步…..先是放棄了跟著破3列車，後來315列車從身後出現，立馬跟上但腳痛跟本跑不起來，就這樣又下車，然後330列車出現，我不放棄再次上車，但無情的風雨加上右膝的疼痛又把我打了下來，好無奈喔，平常輕鬆跑的5分速現在都跑不起來…..難過，也不知道自己在堅持什麼，放棄上回收車一切不就結束了嗎？為何我就辦不到？放棄真的好難喔⋯⋯真的。

很無奈的回到終點，跑馬那麼多年來，第一次進終點沒有一點興奮的感覺，而且一直覺得很對不起我的教練，還有UA及運筆的團隊，沒能把這場比賽跑好…..

B組跑出了D組的成績，成績真的太爛，容許我就不PO出來了⋯⋯

腦海裡一片空白…..

跑馬精神，就是要有始有終，問我帶傷完賽會不會後悔，我會說我自己做的決定我就不會後悔，不過當下我當然還是有評估過右膝受傷的程度啦，真的不行還是要上回收車啦⋯⋯如果明年UA及運筆還有辦這個訓練營我一定第一個報名參加，真的很喜歡這個訓練營活動，教練及所有夥伴同學都好棒～

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